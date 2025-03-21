Ek Ders Ücret Değişikliği Resmi Gazete’de

Milli Eğitim Bakanlığı, yönetici ve öğretmenlerin ders ve ek ders saatlerine dair son kararını Resmi Gazete’de yayımladı. Buna göre, bilim ve sanat merkezlerinde hafta sonu gerçekleştirilmesi planlanan değerlendirme oturumlarında görev alacak olan yönetici ve öğretmenlere ek ders ücretleri ödenecek. Ek ders ücretlerinde yapılan değişiklikler büyük bir merak konusu oldu. Ek ders ücretleri ne kadar oldu? sorusu sıkça soruluyor.

HAFTA SONU DEĞERLENDİRMELERİ İÇİN EK DERS ÜCRETİ

Resmi Gazete’de yer alan değişikliğe göre, bilim ve sanat merkezlerinde hafta sonu düzenlenen oturumlar için görev alan yönetici ve öğretmenlere her oturum başına 1 saatlik ek ders ücreti verilecek. Ek ders ücretleri, günde en fazla 5 saat üzerinden ödenecek ve yalnızca fiilen göreve katılan öğretmenler bu haktan yararlanabilecek.

BİREYSEL DEĞERLENDİRME AŞAMALARI

Genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanları için yapılan bireysel değerlendirme uygulamaları hafta sonuna denk geldiğinde, bilim ve sanat merkezi il komisyonunun başkan ve üyeleri ile bina sorumlusu ve değerlendirme komisyonu üyeleri/gözetmen olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere, günde 5 saati aşmamak kaydıyla, her bir oturum için ek ders ücreti ödenecek.

GÖREV KAPSAMINDAKİ SINIRLAMALAR

Hafta sonları farklı yetenek alanları için yapılan bireysel değerlendirme uygulamaları aynı gün içinde yapılacaksa, bilim ve sanat merkezi il komisyonu ve değerlendirme komisyonu üyesi, gözetmenlik gibi görevleri aynı oturumda verilmemesi gerekiyor. Fiilen görev yaptıkları sadece bir yetenek alanı için, günde 5 saati geçmemek kaydıyla her bir oturum için 1 saat ek ders ücreti ödenecek.