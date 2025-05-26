Ek gösterge şartı kaldırıldı

Milyonlarca memuru etkileyen bir dava, memurların lehine sonuçlandı. Anayasa Mahkemesi (AYM), genel idare hizmetleri sınıfındaki memurların 3600 ek göstergeden yararlanma koşulunu “15 Ocak 2023’ten önce atanmış olma” olarak belirleyen uygulamayı, Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti. İptal kararı, 6 ay sonra yürürlüğe girecek.

İPTAL DAVASI ANAYASA MAHKEMESİ’NE GİTTİ

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre; Ankara 18’inci İdare Mahkemesi, genel idare hizmetleri sınıfındaki memurların 3600 ek göstergeden yararlanmasına ilişkin işlemin iptali için açılan davada, düzenlemenin anayasaya aykırı olduğuna hükmederek AYM’ye başvurdu.

AYRIMCILIK YARATTIĞINA KARAR VERİLDİ

Başvuruda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na 2022 yılında eklenen geçici 47’nci maddede yer alan “bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce” ifadesinin, 15 Ocak 2023’ten önce ve sonra atanan memurlar arasında ayrımcılık oluşturduğuna vurgu yapıldı. “Aynı şartları taşıyan memurlara farklı uygulama yapılamaz” denildi.

HUKUKSUZLUĞA DİKKAT ÇEKİLDİ

AYM, söz konusu düzenlemenin anayasaya aykırı olduğuna karar vererek iptal etti. Kararın 6 ay içinde yürürlüğe girmesi kararlaştırıldı. Gerekçede, 657 sayılı Kanun kapsamında bazı memurların ek göstergeden yararlanmanın düzenlendiği, bu hakkın yalnızca 15 Ocak 2023’ten önce görevine başlayanlara tanındığı belirtildi.

EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRILIK

Yüksek Mahkeme, mesleğe başlama tarihine göre farklı muamele yapılmasının, mülkiyet hakkı kapsamında eşitlik ilkesine aykırı olduğunu ifade etti. Kararda, bu durumun 15 Ocak 2023 ve sonrasında atanmış memurlar için farklı muamele anlamına geldiği vurgulandı ve bu ayrımın somut ve makul bir gerekçeye dayanmadığı kaydedildi.

EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge, memurların ve emekli memurların maaşları ile emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde kullanılan kriterlerin başında geliyor. Ek göstergenin yüksek olması, emekli maaşının ve özellikle emekli ikramiyelerinin de yüksek olması anlamına geliyor. 3600 ek göstergesi olan bir memur ile 2500 ek göstergesi olan bir memurun maaşı ve ikramiyesi aynı olmuyor. Ek göstergeler, özellikle öğretmenler, polisler, sağlık sektörü çalışanları ve din görevlileri için önem taşıyor.