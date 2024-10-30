Ek Süre Verilen Şirketler Listesi Açıklandı

FINANSAL RAPORLAR İÇİN EK SÜRE AÇIKLAMASI

Sermaye Piyasası Kurulu, 30.09.2024 tarihli finansal raporların KAP’a bildirimi ile ilgili ek süre verilmesini uygun gören şirketleri açıkladı. Bu kapsamda on şirket şu şekilde sıralanıyor: TUCLK, KOZAL, BAYRK, KTSKR, ALKA, EUREN, BSOKE, LMKDC, VANGD, METRO, IAZ, INVAZ, SNKRN, HATSN, LUKSK, BINHO, BFREN, MEP, TLMAN, ONRYT, EUHOL ve SAMAT.

ŞİRKETLERİN EK SÜRELERİ

KAP platformunda verilen bilgilere göre; ek süre verilmiş olan şirketlerin detayları şu şekilde belirlenmiş:

– Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. için son tarih 14.11.2024 (dahil).

– Koza Altın İşletmeleri A.Ş. için son tarih 29.11.2024 (dahil).

– Bayrak EBT Taban Sanayi ve Ticaret A.Ş. için son tarih 19.11.2024 (dahil).

– Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. için son tarih 29.11.2024 (dahil).

– Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. için son tarih 08.11.2024 (dahil).

– Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. için son tarih 14.11.2024 (dahil).

– Batısöke Söke Çimento Sanayi Türk A.Ş. için son tarih 14.11.2024 (dahil).

– Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. için son tarih 27.11.2024 (dahil).

– Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş. için son tarih 18.11.2024 (dahil).

– Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş. için son tarih 18.11.2024 (dahil).

– Invest-AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş. için son tarih 14.11.2024 (dahil).

– Senkron Siber Güvenlik Yazılım ve Bilişim Çözümleri A.Ş. için son tarih 14.11.2024 (dahil).

– Hat-San Gemi İnşa Bakım Onarım Deniz Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş. için son tarih 14.11.2024 (dahil).

– Lüks Kadife Ticaret ve Sanayi A.Ş. için son tarih 14.11.2024 (dahil).

– 1000 Yatırımlar Holding A.Ş. için son tarih 11.11.2024 (dahil).

– Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. için son tarih 13.11.2024 (dahil).

– Metro Portföy Yönetimi A.Ş. için son tarih 18.11.2024 (dahil).

– Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. için son tarih 06.11.2024 (dahil).

– Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. için son tarih 08.11.2024 (dahil).

– Euro Yatırım Holding A.Ş. için son tarih 22.11.2024 (dahil).

– Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. için son tarih 29.11.2024 (dahil).

Bu durum, sermaye piyasalarında finansal ön görülerin daha sağlıklı bir şekilde oluşturulmasını destekliyor. Kaynak: KAP