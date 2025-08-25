Ek Tercih İlk Tercihi Götürür Mü?

EK TERCİH YAPMANIN SONUÇLARI

Üniversite adaylarının sıkça merak ettiği konulardan biri “Ek tercih yapınca ilk tercih gider mi?” sorusu. Tercih dönemi boyunca bu soru, yerleştiği bölümden memnun olmayan veya daha iyi fırsatlar arayan öğrenciler tarafından sıklıkla gündeme geliyor. Peki, ek tercih yapıldığında mevcut yerleşme hakkı nasıl etkileniyor?

EK TERCİH SÜRECİ VE YERLEŞME HAKKI

Ek tercih süreci, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve ÖSYM tarafından belirlenen takvime uygun olarak gerçekleştiriliyor. İlk tercihte herhangi bir bölüme yerleşen öğrencilerin ek tercih hakkını kullanmak istemeleri durumunda, mevcut yerleşme haklarını kaybetmeyi göze almaları gerekiyor. Özellikle bu durum, ek tercih yapmak isteyen adaylar için dikkat edilmesi gereken bir konu.

ÖSYM, YKS tercih sonuçlarını erişime açtı. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sonuçlarını görüntüleyebiliyor. YKS sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 1-5 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirecek, elektronik kayıtlar ise 1-3 Eylül tarihleri arasında alınacak. Adayların bu süreçte dikkatli olmaları, ilerleyen dönemlerde karşılaşabilecekleri durumlar açısından önem taşıyor.