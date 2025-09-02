EK TERCİH KILAVUZUNUN ÖNEMİ

Her yıl ÖSYM tarafından belirlenen boş kontenjanlar doğrultusunda yayımlanan ek tercih kılavuzu, üniversiteye yerleşme fırsatı bulamayan adaylar için büyük bir önem taşıyor. “Yks ek tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?” sorusunun yanıtı hem adaylar hem de veliler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.

YKS EK TERCİH TARİHLERİ

2025 yılı itibarıyla ÖSYM henüz YKS ek tercih kılavuzunu yayımlamamış durumda. Adaylar, üniversite kayıt sürecinin tamamlanmasını beklerken, ÖSYM’nin resmi web sitesi ve duyurular sayfasından yapılacak açıklamaları dikkatlice takip ediyor. Geçtiğimiz yıl 2024 YKS ek tercih süreci, ilk yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından yaklaşık 3 hafta sonra, yani 6 Eylül tarihinde başlamıştı. Bu yıl da benzer bir takvim izlenmesi tahmin ediliyor.

ÜNİVERSİTE KAYIT SÜRECİ VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

2025 YKS sonuçlarının ardından, üniversite kayıt işlemleri 1–5 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu sürecin tamamlanmasının ardından ek tercih kılavuzunun ilan edilmesi bekleniyor. Adayların göz önünde bulundurması gereken en önemli konu, ek yerleştirme sürecine yalnızca boş kontenjanlar üzerinden başvuru yapılabileceğidir. Bu nedenle, ek tercih yapmak isteyen öğrencilerin taban puanlara ve başarı sırasına dikkat etmeleri gerekiyor.