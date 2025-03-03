Eker I Run Şampiyonları Sevilla’da Yarıştı

SEVİLLA MARATONU’NA KATILIM

Bursa Eker Meydan’da, 6 Ekim 2024’te 5 bin kişinin katıldığı 11. Eker I Run’ın, 42K Maratonu ve 15K Yarışı’nın şampiyonları, İspanya’nın Sevilla kentinde gerçekleşen 40. Sevilla Maratonu’nda performans gösterdi. Dünyanın en hızlı parkurlarından biri olarak bilinen Sevilla Maratonu’nda ter döken sporcular, ülkemizi temsil etti. 11. Eker I Run’da birinci olan Özlem Işık (42K Kadınlar), Oğuzhan Emre Singer (42K Erkekler), Ebru Yazıcıoğlu (15K Kadınlar) ve Keremcan Çelik (15K Erkekler), kıyasıya bir mücadele içine girerek Avrupa’nın önde gelen spor organizasyonlarından biri olan Sevilla Maratonu’na katıldı. Ayrıca, Eker I Run Yarış Direktörü Caner Odabaşoğlu da maratonda yer alarak sporculara destek sağladı.

SPORCULARIN DERECELERİ

Sevilla Maratonu’ndaki temsilcilerinin dereceleri şu şekilde oldu: Özlem Işık – 3:06:36, Keremcan Çelik – 3:06:37, Oğuzhan Emre Singer – 3:07:11, Ebru Yazıcıoğlu – 3:33:29 ve Caner Odabaşoğlu – 3:51:37. Bursa’nın ve Türkiye’nin önemli spor etkinliklerinden biri olarak bilinen Eker I Run, her yıl 42K ve 15K kategorilerinde birinci olan sporculara, Avrupa’nın prestijli maratonlarında yarışma fırsatı sunuyor. Bu yıl, Eker I Run sporcuları, 23 Şubat 2025 tarihinde düzenlenecek Sevilla Maratonu’nda boy gösterecek.

EKER I RUN HAKKINDA

Yapılan açıklamaya göre, Eker I Run, koşu ekosisteminde değerli bir konuma sahipken, Adım Adım platformu aracılığıyla düzenlenen yardımseverlik koşuları ile sivil toplum kuruluşlarına destek sağlıyor. Spor ile yardımseverliği bir araya getiren Eker I Run, 5 Ekim 2025 Pazar günü Bursa Eker Meydan’da 12. kez gerçekleştirilecek.