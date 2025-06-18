Eker Plasiyer Günü 18 Haziran’da Kutlandı

PLASİYER GÜNÜ KUTLAMASI

Eker Süt Ürünleri, gelenekteki Plasiyer Günü’nü 18 Haziran’da ülke genelinde eş zamanlı olarak düzenledi. Bu özel günde; Eker’in üst yönetimi, yöneticileri ve ekip üyeleri, sabah erken saatlerde yola çıkarak plasiyer arkadaşlarıyla bir araya gelip ürünlerin satış noktalarına ulaştırılmasını sağladı. Eker’in Türkiye’deki satış ağında önemli bir yere sahip olan plasiyerler, markanın sevilen ürünlerini tüketici ile buluşturuyor.

ÖZVERİLİ ÇALIŞMALARA VURGU

Eker Plasiyer Günü, plasiyer kadrosunun özverili çalışmalarını ön plana çıkarmak amacıyla düzenleniyor. 2019 yılından bu yana her yıl özel bir etkinlikle kutlanan bu gün, bu yıl 18 Haziran’da gerçekleştirildi. Eker Süt Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Nevra Eker, Plasiyer Günü hakkında değerlendirme yaparak, “Canla başla çalışan plasiyerlerimizin eşsiz emeğini onurlandırmak için bir kez daha sahaya indik. Bizim için çok değerli olan esnafla bire bir temas kurarak Eker’in samimiyetini ve kalitesini müşterilerimize taşıyan ekip arkadaşlarımızın yanında olduğumuzu göstermek, onlara moral vermek yönetim kadrosu olarak en büyük sorumluluklarımızdan biri. İşte bu yüzden, şirketimizin kalbi plasiyerlerimizin dünyasına konuk olduk. Birlikte müşteri ziyaretleri yaparak, yüklerini paylaşarak ve sahada neler yaşandığını onlardan dinleyerek, plasiyerlerimize olan desteğimizi gösterirken aynı zamanda müşterilerimizle de iletişim kurduk. İyi dileklerimizin ve içten bir tebessümün sahada nasıl bir fark oluşturduğunu hep birlikte hissettik. Katılımlarıyla bu anlamlı günü daha da özel kılan ve dayanışma duygumuzu güçlendiren tüm ekibimize teşekkür ediyor, Eker Plasiyer Günümüzü kutluyorum” dedi.

YÖNETİM VE SAHA EKİPLERİ BİR ARADA

Plasiyer Günü boyunca Eker’in yönetim ve saha ekipleri, satış noktalarında birlikte yer alarak ürün teslimatlarını gerçekleştirdi. Bu süreçte müşterilerle bire bir iletişim kurarak, sahadaki deneyimleri ilk elden gözlemleme fırsatı buldular. Bu etkinlik sayesinde hem plasiyerler hem de müşterilerle güçlü bir bağ kurulmuş oldu.