Eker Takımı Bacardi Kupası’nı Kazandı

J70 EKER TAKIMI DÜNYA YELKEN YARIŞLARINDA ZAFER KAZANDI

J70 Eker Takımı, Bacardi Kupası’nda Mixed kategorisinde birincilik ödülünü kazanarak büyük bir başarıya imza attı. 8 Mart tarihinde, Eker Süt Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Nevra Eker’in dümenciliğinde elde edilen bu zafer, Dünya Kadınlar Günü’nde geldi. Amerika Birleşik Devletleri’nin Miami şehrinde 1-8 Mart 2025 tarihleri arasında düzenlenen Bacardi Kupası, kadın ve erkek takımlarını karışık olarak yarışmaya davet eden köklü ve prestijli bir etkinliktir. 98 yıldır düzenlenen bu yarış, en iyi yelkencileri bir araya getirmeyi başardı.

Zorlu yarışta Eker Takımı, dümende Nevra Eker, taktikte Cem Gözen, trimde Uğur Esen ve Ceren Celayir ile birlikte yarışırken, dört numarada ise Melis Baykan yer aldı. 50 takımın katıldığı ve 36 takımın tamamen profesyonel yelkencilerden oluştuğu bu organizasyonda, Steve Hunt, Peter Duncan, Victor Diaz gibi ünlü isimlerle rekabet etme fırsatı buldular.

Dünya Kadınlar Günü’nde kadınların gücünü ispatladı

J70 Eker Takımı, Mixed kategorisi yarışlarında toplamda 4 takım arasından sıyrılarak birinciliği elde etti. Nevra Eker’in liderliğindeki takım, bu tarihe denk gelen mücadelede kadınların yelken sporundaki yerini güçlendirdi. Takımın taktisyeni Cem Gözen, yarışla ilgili olarak şunları söyledi: “Bu kadar üst seviye yelkencilerle rekabet etmek hepimizi çok geliştiriyor. Yarışlara hazırlanmaları ve teknedeki rutinleri gözlemlemek, profesyonel yaklaşımlarını görmemize yardımcı oluyor.”

İlk gün, 17-18 knot orta sert kuzeyli rüzgarlar ile başlayan yarışta, son yarışta bu hız 8-10 knotlara düştü. Değişen hava koşullarıyla mücadele eden takım, ikinci gün sadece bir yarış yapabildi ve üçüncü gün ise hafif – orta hava durumunda 3 yarış gerçekleştirdi. Cem Gözen, son yarışta mükemmel bir performans sergileyerek yarışı birinci sırada bitirdiklerini vurguladı. “Günün son yarışında ilk orsa şamandırasını birinci döndük ve tüm yarış boyunca liderliği sürdürdük. Bu kadar yüksek seviyeli bir filoda yarışmak bizi mutlu etti. Finiş hattını geçerken arkamıza bakmak ve tüm filoyu geride bırakmak müthiş bir duyguydu” dedi.

– İSTANBUL