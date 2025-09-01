Ekilmezse Devlet Kiralayacak! 45 Gün Verildi

YENİ TARIM UYGULAMASI BAŞLADI

Türkiye’de atıl durumdaki tarım arazilerinin ekonomiye kazandırılması amacıyla yeni bir uygulama hayata geçirildi. Bugünden itibaren, iki yıl üst üste ekilmeyen tarlalar devlet tarafından sezonluk kiralanacak. Düzenlemeye göre, arazi sahipleri 1 Eylül 2025’ten itibaren 45 gün içerisinde resmi başvuru yapmadığı takdirde tarlaları otomatik olarak kiralama kapsamına alınacak.

KİRA GELİRLERİ ARAZI SAHİPLERİNE DÖNECEK

Yapılan düzenlemeye göre, kiralanan arazilere ilişkin bedel doğrudan arazi sahiplerine aktarılacak. Arazi sahibinin vefat etmesi ya da miras paylaşımının tamamlanmamış olması durumlarında, kira gelirleri kamu bankalarında açılacak hesaplara yatırılacak ve bu hesaplar üçer aylık vadelerle nemalandırılacak.

ARAZİ TESPİT ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Kiraya verilecek arazilerin tesbiti için il ve ilçe müdürlüklerinde Arazi Tespit Komisyonları kuruldu. Bu komisyonlar kadastro verileri, uydu görüntüleri ve coğrafi bilgi sistemlerini kullanarak boş arazileri belirledi. Yerinde yapılan kontrollerde:

Antalya’da 4 bin 300 dekar,

Konya’da 10 bin dekar,

Kayseri’de ise 1.650 parsel işlenmeyen tarım arazisi tespit edildi.

2024 üretim yılına göre, mülkiyeti gerçek ve tüzel kişilere ait toplam 25 bin 328 parselde yaklaşık 300 bin dekar arazi işlenmedi. Kasım 2025’te kiralama işlemleri başlayacak ve sonraki her üretim yılında aynı yönetmelik çerçevesinde tespit ve kiralama süreci devam edecek.

ONLINE BAŞVURU İMKANI

Arazi kiralamak isteyenler “Tarım Arazisi Kiralama Talep Formu” ile il tarım müdürlüklerine başvuruda bulunabilecek. Ayrıca, başvurular Tarım Arazileri Değerleme ve Edindirme Bilgi Sistemi üzerinden online olarak gerçekleştirebilecek.

KİRALAMADA ÖNCELİK KÖY SAKİNLERİNE VERİLECEK

Kiralamalarda öncelik, arazinin bulunduğu köyde yaşayanlara, sivil toplum kuruluşlarına ve meslek odalarına verilecek. Eğer birden fazla öncelikli istekli çıkarsa, en yüksek teklifi verene kiralama yapılacak. Öncelikli gruplardan talep olmazsa, diğer istekliler arasında da en yüksek teklif veren kişiye kiralama gerçekleştirilecek. Kiralanan araziler yalnızca tarımsal faaliyetler için kullanılabilecek. Tarım dışı amaçlarla kullanıldığı tespit edilirse, sözleşmeler iptal edilecek.