Ekim 2024 Açlık Ve Yoksulluk Sınırı Açıklandı

Ekim 2024 AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRI VERİLERİ BELİRLENİYOR

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) tarafından açıklanan Ekim 2024 verileri, açlık ve yoksulluk sınırlarında önemli artışları gözler önüne seriyor. Yayınlanan istatistiklere göre, sağlıklı ve dengeli beslenebilmeleri için dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması olarak tanımlanan açlık sınırı, Eylül ayındaki 19 bin 830 TL’den, Ekim ayında 20 bin 431 TL’ye yükseldi. Aynı şekilde, Eylül ayında 64 bin 595 TL olan yoksulluk sınırı ise Ekim’de 66 bin 553 TL’ye çıktı. Bu durum, asgari ücret ve emekli maaşlarının açlık sınırının altında kaldığını gösteriyor. Ayrıca, açlık sınırıyla asgari ücret arasındaki farkın 1430 TL olduğu ifade ediliyor.

AÇLIK SINIRI VE YAŞAMA MALİYETİ VERİLERİ ARTARKEN

Türk-İş, asgari ücret ile açlık sınırı arasındaki farkla ilgili bir açıklama yaparak şunları belirtti; “Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcama tutarı 20.431,83 TL’ye ulaşırken, bu harcamanın üzerine giyim, ulaşım, eğitim, sağlık, konut gibi zorunlu ihtiyaçların toplamı da 66.553,19 TL’ye çıkıyor. Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 26.526,77 TL olarak belirleniyor.”

Açıklanan verilere göre, enflasyon, yapılan harcamaların asgari tutarını yüzde 3,03 oranında etkilerken, mutfak enflasyonu on aylık değişim oranını yüzde 41,57, son on iki aylık değişim oranını ise yüzde 49,31 olarak hesapladı. Yıllık ortalama artış ise yüzde 68,07 olarak kaydedildi. Türk-İş tarafından duyurulan bu rakamlar, toplumda geniş bir kesimi etkileyen ekonomik durumun ciddiyetini bir kez daha gözler önüne seriyor.