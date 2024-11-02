Ekim 2024 İhracatı 23,6 Milyar Dolar Aştı

DİŞ TİCARET VERİLERİ AÇIKLANDI

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Antalya’da ekim ayının dış ticaret verilerini açıkladı. Bu verilere göre, ekim ayındaki dış ticaret durumu, yüzde 3,6 artış ile toplamda 23,6 milyar dolar olarak belirlendi. Ekim ayında son 15 ayda 10 kez ihracat rekoru kırılmış durumda. 2024 yılının ilk 10 ayında toplam ihracat, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 oranında artış ile 216,4 milyar dolara ulaştı.

REKORUN AÇIKLAMASI

Bakan Bolat, ihracatın artışıyla ilgili olarak “Ekim ayında Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ekim ayı ihracatı rekorunu kırmış bulunuyoruz. İhracatımız yüzde 3,6 artış ile 23 milyar 600 milyon doları aştı. Geçen yıl aynı aya göre yaklaşık 800 milyon dolar arttı” şeklinde ifadelerde bulundu. Ayrıca, dış ticaret açığının da azaldığını belirterek, “Dış ticaret açığımız 5,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Geçen yılın ekim ayına göre dış ticaret açığı 1,1 milyar dolar azaldı” dedi.

EKONOMİK GÜÇLÜLÜK VURGUSU

Bolat, Türkiye ekonomisinin durumu hakkında “Ülkemiz geçen yıl yüzde 5,1 büyüme sağladı. Bu yılın ilk yarısında 3,4’lük büyüme sağladı. Ekonomimizde de son baharda ağustos-eylül aylarındaki durgunluk süreci aşıldı. Güven endeksler giderek yükseliyor. PMI ekimde 45,8’e yükseldi. Tüketici güven endeksi ekimde 80,6’ya yükseldi” şeklinde bilgi verdi.

10 AYLIK İHRACATTA REKORLAR SERİSİ

Bakan Bolat, dış ticaretle ilgili yaptığı açıklamalarda, “10 ayda mal ihracatımız 209,7 milyar dolardan 216,4 milyar dolara yükseldi. 6,7 milyar dolar mal ihracatı arttı. 10 aylık ithalatta tam yüzde 7,2 azalış ile 282 milyar dolara geriledi. 22 milyar dolar net tasarruf sağlandı. 10 ayda dış ticaret açığını azalttığımız rakam 28,6 milyar dolar oldu” ifadelerini kullandı. 10 aylık ihracat, geçen yıl 254,4 milyar dolardan 262,342 milyar dolara çıkarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. İthalat ise 340 milyar dolara düşmüş durumda.

SEKTÖREL VERİLER

Ekim ayında en fazla ihracat yapılan gruplar arasında, yüzde 3 azalış ile 11 milyar 253 milyon dolarla “ham madde (ara mallar)” ilk sırada yer aldı. Bu grubu, yüzde 8,8 artış ve 8 milyar 815 milyon dolarla “tüketim malları”, yüzde 3,3 artış ve 3 milyar 9 milyon dolarla “yatırım (sermaye) malları” takip etti. Sektörlere göre ihracatın payı ise, imalat sanayisinde yüzde 93,2 (22 milyar 8 milyon dolar), tarım, ormancılık ve balıkçılıkta yüzde 3,7 (874 milyon dolar), madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,5 (596 milyon dolar) olarak kaydedildi.

EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKELER

Ekim ayında en çok ihracat yapılan ülke, 1 milyar 808 milyon dolarla Almanya oldu. Bunu 1 milyar 578 milyon dolarla ABD ve 1 milyar 272 milyon dolarla İngiltere takip etti. İhracatta en büyük paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içindeki payı yüzde 47 olarak hesaplandı. Ayrıca, Ekim ayında en fazla ihracat yapılan ülke grupları arasında, 9 milyar 882 milyon dolarla Avrupa Birliği (AB), 3 milyar 803 milyon dolarla Yakın ve Orta Doğu ülkeleri, 3 milyar 576 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri öne çıktı.