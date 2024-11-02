Ekim 2024 İhracatı Rekor Seviyeye Ulaşmıştır

DIŞ TİCARET VERİLERİ AÇIKLANDI

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Antalya’da yaptığı açıklamada ekim ayı dış ticaret verilerini duyurdu. Ekim ayında dış ticaret hacminin yüzde 3,6 artışla 23,6 milyar dolara ulaştığını belirtti. Son 15 ay içinde bu ayda ihracat rekorunun kırıldığı 10 ay olduğunu vurguladı. 2024’ün ilk 10 ayında ise ihracat bir önceki yılın dönemine göre yüzde 3,2 artış göstererek 216,4 milyar dolara yükseldi.

İHRACAT REKORU KIRILDI

Bakan Bolat, rekoru “Ekim ayında Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ekim ayı ihracatı rekorunu kırmış bulunuyoruz. İhracatımız yüzde 3,6 artış ile 23 milyar 600 milyon doları aştı. Geçen yıl aynı aya göre yaklaşık 800 milyon dolar arttı” şeklinde açıkladı.

Dış TİCARET AÇIĞI DÜŞTÜ

Bolat, ekim ayındaki ihracat rekorunu açıklarken dış ticaret açığının azaldığını belirtti. “Dış ticaret açığımız 5,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Geçen yılın ekim ayına göre dış ticaret açığı 1,1 milyar dolar azaldı” dedi.

EKONOMİK GÜÇLENME ÖNE ÇIKIYOR

Bakan, Türkiye ekonomisinin geldiği noktaya dair şu sözleri dile getirdi: “Ülkemiz geçen yıl yüzde 5,1 büyüme sağladı. Bu yılın ilk yarısında 3,4’lük büyüme sağladı. Ekonomimizde son baharda ağustos-eylül aylarındaki durgunluk süreci aşıldı. Güven endeksler giderek yükseliyor. PMI ekimde 45,8’e çıktı. Tüketici güven endeksi ekimde 80,6’ya yükseldi.”

CUMHURİYET TARİHİNDEKİ REKORLAR

Bakan Bolat, dış ticaretle ilgili şu açıklamalarda bulundu: “10 ayda mal ihracatımız 209,7 milyar dolardan 216,4 milyar dolara yükseldi. 6,7 milyar dolar mal ihracatı arttı. 10 aylık ithalatta ise tam yüzde 7,2 azalışla 282 milyar dolara geriledi. 22 milyar dolar net tasarruf sağlandı. 10 ayda dış ticaret açığını azalttığımız rakam 28,6 milyar dolar oldu. İhracat geçen yıl 254,4 milyar dolarken 262,342 milyar dolara çıktı. Bu Cumhuriyet tarihinin rekoru. İthalat şu anda 340 milyar dolara düştü, 27 milyar dolar azaldı.”

İHRACATIN SEKTÖREL DAĞILIMI

Ekim ayında en çok ihracat yapılan gruplar arasında ham madde (ara mallar) yüzde 3 azalışla 11 milyar 253 milyon dolarla ilk sırada yer alıyor. Bu grubu yüzde 8,8 artışla 8 milyar 815 milyon dolarla tüketim malları ve yüzde 3,3 artışla 3 milyar 9 milyon dolarla yatırım (sermaye) malları takip etti. Söz konusu ayda imalat sanayisinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,2 (22 milyar 8 milyon dolar), tarım, ormancılık ve balıkçılığın payı yüzde 3,7 (874 milyon dolar), madencilik ve taş ocakçılığının payı ise yüzde 2,5 (596 milyon dolar) oldu.

EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKELER

Ekim ayında en fazla ihracat yapılan ülke 1 milyar 808 milyon dolarla Almanya oldu. Almanya’yı 1 milyar 578 milyon dolarla ABD ve 1 milyar 272 milyon dolarla İngiltere izledi. İlk 10 ülkenin toplam ihracat içindeki payı yüzde 47 olarak hesaplandı. Ekim’de en fazla ihracat yapılan ülke grupları ise 9 milyar 882 milyon dolarla Avrupa Birliği (AB), 3 milyar 803 milyon dolarla Yakın ve Orta Doğu ülkeleri ve 3 milyar 576 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri oldu.