Ekim 2024 İhracatı Tarihî Rekor Kırdı

DIŞ TİCARET VERİLERİ AÇIKLANDI

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Antalya’da ekim ayı dış ticaret verilerini paylaştı. Ekim ayında dış ticaret, yüzde 3,6 artışla 23,6 milyar dolar olarak belirlendi. Bu dönemde, son 15 ayın 10’unda ekim ayı ihracat rekorları kırıldı. Ayrıca, 2024 yılının ilk 10 ayında ihracat, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 3,2 artış ile 216,4 milyar dolara yükseldi.

İHRACAT REKORU KIRILDI

Bakan Bolat, rekor hakkında “Ekim ayında Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ekim ayı ihracatı rekorunu kırmış bulunuyoruz. İhracatımız yüzde 3,6 artış ile 23 milyar 600 milyon doları aştı. Geçen yıl aynı aya göre yaklaşık 800 milyon dolar arttı.” şeklinde konuştu.

Dış TİCARET AÇIĞI AZALDI

Bakan Bolat, ekim ayında Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunun yanında dış ticaret açığının azaldığını vurguladı ve “Dış ticaret açığımız 5,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Geçen yılın ekim ayına göre dış ticaret açığı 1,1 milyar dolar azaldı.” dedi.

EKONOMİDE KALKINMA SÜRECİ

Ekonomideki gelişmeleri açıklayan Bolat, Türkiye’nin geçen yıl yüzde 5,1 büyüdüğünü, bu yılın ilk yarısında da 3,4’lük bir büyüme sağladığını aktardı. Durgunluk sürecinin geçtiğimiz yaz aylarında atlatıldığını ve güven endekslerinin yükseldiğini belirtti. PMI endeksi ekimde 45,8’e çıkarken, tüketici güven endeksi de 80,6’ya ulaştı.

10 AYLIK İHRACATTA CUMHURİYET TARİHİ REKOR

Bakan Bolat, dış ticaretle ilgili verileri paylaşarak, “10 ayda mal ihracatımız 209,7 milyar dolardan 216,4 milyar dolara yükseldi. 6,7 milyar dolar mal ihracatı arttı.” dedi. 10 aylık ithalat ise yüzde 7,2 azalarak 282 milyar dolara düştü ve 22 milyar dolar net tasarruf sağlandı. Ayrıca, 10 ayda dış ticaret açığını azalttığımız rakam 28,6 milyar dolar oldu. İhracat son bir yılda 254,4 milyar dolardan 262,342 milyar dolara çıktı; bu da Cumhuriyet tarihinin rekoru olarak kaydedildi. Aynı dönemde ithalat ise 340 milyar dolara geriledi.

ÜRÜNLERE GÖRE İHRACAT RAKAMLARI

Ekim ayında en yüksek ihracat, yüzde 3 azalışla 11 milyar 253 milyon dolarla “ham madde (ara mallar)” grubunda gerçekleşti. Bu grubu, yüzde 8,8 artış ve 8 milyar 815 milyon dolarla “tüketim malları”, yüzde 3,3 artış ve 3 milyar 9 milyon dolarla “yatırım (sermaye) malları” izledi. İmalat sanayisinde ihracat payı yüzde 93,2, tarım, ormancılık ve balıkçılıkta yüzde 3,7, madencilik ve taş ocakçılığında ise yüzde 2,5 olarak belirlendi.

EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKELER

Ekim ayında en fazla ihracat gerçekleştirilen ülke, 1 milyar 808 milyon dolarla Almanya oldu. Almanya’nın ardından 1 milyar 578 milyon dolarla ABD ve 1 milyar 272 milyon dolarla İngiltere geldi. İlk 10 ülkenin toplam ihracattaki payı yüzde 47 olarak hesaplandı. Ayrıca, en çok ihracat yapılan ülke grupları arasında 9 milyar 882 milyon dolarla Avrupa Birliği (AB), 3 milyar 803 milyon dolarla Yakın ve Orta Doğu ülkeleri yer aldı.