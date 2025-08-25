Ekim 2025’te “Kuruluş Osman” Başlayabilir

DİZİ ÇEKİMLERİ HIZLA DEVAM EDİYOR

Güvenilir sektörel kaynaklardan alınan bilgilere göre, dizinin 7. sezon çekimlerine Eylül 2025’in başlangıcında başlanması planlanıyor ve çekimler hızla ilerliyor. İzleyici tahminlerine göre, yeni sezon bölümleri Eylül ayının son haftasında veya Ekim ayının ilk günlerinde ekrana gelebiliyor. Diğer analizlerde ise yeni sezonun Ekim 2025 itibarıyla başlaması daha yüksek bir ihtimal olarak öne çıkıyor.

Ekim’in ikinci haftası, geçmiş sezon alışkanlıklarına göre en güçlü tahminlerden biri haline geliyor. Genel beklenti ise Ekim ayında dizinin yayına başlaması yönünde.

BÜYÜK ROL DEĞİŞİKLİĞİ

Dizide Osman Bey karakterini canlandıran Burak Özçivit, altıncı sezonun ardından projeden ayrıldı. Bu değişimle birlikte başrolde, Osman Bey’in oğlu Orhan Bey rolünü Mert Yazıcıoğlu’nun üstleneceği netlik kazandı. Yeni sezon, bu rol değişikliği ile birlikte hem hikâyede hem de atmosferde önemli bir dönüşüm sağlaması bekleniyor.

SEZONUN RESMİ AÇIKLAMASI BEKLENİYOR

“Kuruluş Osman”ın 2025–2026 sezonunun muhtemelen Ekim 2025 dolaylarında ekranlara döneceği düşünülüyor. Kesin tarih henüz yapımcı veya yayıncı tarafından açıklanmamış olsa da, Ekim’in ilk iki haftasında yayınlanması en güçlü beklentiler arasında yer alıyor. Resmî duyurunun geldiği zaman kesin tarih netlik kazanacaktır.