Ekim Ayı ABD Perakende Satış Artışı

PERAKENDE SATIŞLARDA KAYDA DEĞER ARTIŞ

ABD Ticaret Bakanlığı’nın Ekim ayına ait verilerine göre, perakende satışlar bir önceki aya göre yüzde 0,4 artış göstererek 718,9 milyar dolar seviyesine ulaştı. Bu artış, piyasa beklentisi olan yüzde 0,3’lük artışın üzerinde gerçekleşiyor. Eylül ayında perakende satışlar, yüzde 0,8 oranında artış göstermişti. Ekim ayında yıllık bazda ise yüzde 2,8’lik bir artış kaydedildi. Bu oran, Eylül ayında yıllık yüzde 2 seviyesinde olan artışı geride bırakıyor.

SEKTÖREL SATIŞ DEĞİŞİMLERİ

Ekim ayında, elektronik ve ev aletleri mağazaları, motorlu taşıt satışları yapılan mağazalar, yiyecek ve içecek hizmetleri, yapı malzemeleri ve bahçe ekipmanı mağazaları, mağaza dışı perakendeciler ve benzin istasyonlarındaki satışlarda artış yaşandı. Bununla birlikte, sağlık ve kişisel bakım ürünleri satan mağazalarda, mobilya, spor malzemeleri, hobi, müzik aleti ve kitap mağazaları ile giyim mağazalarında satışlarda düşüş görüldü.

Kaynak: Dünya