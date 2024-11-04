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Ekonomi

Ekim Ayı Enflasyon Rakamları Açıklandı Ekim Ayı Enflasyon Oranı Yüzde Kaç? TÜİK Ekim Ayı Verilerini Paylaştı Ekim Ayı Enflasyon Değişim Raporu Enflasyon, Alım Gücünü Etkiliyor Yıllık Enflasyon Yüzde 48,58 Geriledi

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EKİM AYI ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI

Ekim ayına ait enflasyon verileri kamuoyuyla paylaşıldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sunulan verilere göre, aylık ve yıllık bazda enflasyon oranlarındaki değişim, ekonomik gündemi doğrudan etkiliyor. Vatandaşlar, Ekim ayı enflasyon oranının ne kadar olduğunu ve yüzde kaç olduğunu merak ediyor. Bu oranlar, özellikle temel tüketim maddelerindeki fiyat artışlarına dair ciddi bilgiler sağlıyor.

ENFLASYON ORANLARI NELERİ GÖSTERİYOR?

Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı. Aylık bazda enflasyon yüzde 2,88 artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise yüzde 48,58’e gerilemiş durumda. Bu veriler, bir önceki ay olan Eylül’de tüketici fiyatlarının yüzde 2,97 arttığı ve yıllık enflasyonun yüzde 49,38’e düştüğü göz önüne alındığında oldukça önemli. Ekonomistler ve piyasa uzmanları tarafından dikkatle takip edilen bu veriler, yıl sonuna yaklaşılırken enflasyon beklentilerini de belirliyor.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI İÇİN FARK NETLEŞTİ

Ekim ayı enflasyon verileri, memur ve emekli maaş zamları için 4 aylık enflasyon farkının netlik kazanmasını sağlıyor. Bu durum, maaş artışlarının belirlenmesinde önemli bir rol oynuyor ve ekonomik politikaların etkilerini gözler önüne seriyor.

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