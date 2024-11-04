“Ekim Ayı Enflasyon Rakamları Açıklanıyor”

Ekim ayı enflasyon rakamları bugün açıklanacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulacak olan enflasyon verileri, ev sahipleri, işyeri sahipleri, kiracılar, asgari ücretliler ve emekliler tarafından dikkatle takip ediliyor. TÜİK bugün saat 10.00’da Ekim ayı enflasyon verilerini açıklayacak. Eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi yüzde 2,97 artış göstermişti. Geçen yılın aralık ayına göre yüzde 35,86, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,38 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 63,47 olarak kaydedilmişti.

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİLERİ

AA Finans tarafından gerçekleştirilen Türkiye İstatistik Kurumu’nun 4 Kasım Pazartesi günü açıklayacağı ekim ayı enflasyon verilerine yönelik beklenti anketi, 16 ekonomist ile sonuçlandı. Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,46 olarak belirlendi. Beklentiler ise yüzde 2 ile yüzde 2,75 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin beklentisine göre, bir önceki ay yüzde 49,38 olan yıllık enflasyonun, yüzde 47,98’e düşeceği öngörülüyor. Ayrıca, 2024 sonu için enflasyon beklentisi ekimde yüzde 44,23 olarak belirtildi.

ASGARİ ÜCRET BEKLENTİLERİ

Yıl sonu yaklaştıkça asgari ücretle ilgili beklentiler de netleşmeye başladı. 2025 yılı asgari ücretinin belirlenmesinde iki farklı seçenek gündemde. Bunlardan biri, asgari ücretin yıl sonu gerçekleşen enflasyona göre belirlenmesi, diğeri ise 2025 yılı enflasyon hedefine göre belirlenmesi yönünde. Orta Vadeli Program’da yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 41.5 olarak belirlenirken, 2025 yılı hedeflenen enflasyon ise yüzde 17.5 olarak açıklandı. Ekonomi yönetiminin yaklaşık yüzde 25 artışla asgari ücrete zam yapılması üzerinde durduğu ifade ediliyor. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, ABD’de yaptığı temaslar sırasında “25’lik asgari ücret artışı enflasyon görünümüyle tutarlı” dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise, “Geçen yıl aralık ayında izlediğimiz yol neyse bu yıl da aynı şekilde ilerleyeceğiz. Enflasyona ezdirmeyecek, vatandaşın satın alma gücünü koruyacak bir ücret seviyesinde anlaşmaya varılmasını arzu ediyorum” demişti.

PAVZALIK TARTIŞMALARI

Konu hakkında milliyet.com.tr’ye açıklamalarda bulunan Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, “Son yıllarda karşımıza çıkan en sıkı pazarlık masasıyla karşı karşıya kalacağız. 5 işçi, 5 işveren ve 5 hükümet temsilcisinin yer alacağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayında toplanacak ve nihai kararını verecek. Bu yılı diğer yıllardan ayıran en önemli fark, hükümet temsilcilerinin alacağı tutum olacak. Uzun yıllar boyunca komisyon, enflasyon oranında zam verilmesi beklentisiyle masaya oturup, bu orana ek olarak refah payı verilip verilmeyeceği üzerinde pazarlık yapılıyordu. Ancak bu yıl ekonomi yönetimi gerçekleşen enflasyon değil, beklenen enflasyon üzerinden asgari ücrete zam planlıyor.”

PAZARLIĞIN BAŞLANGICI

Orta Vadeli Program’a göre, 2025 yılı enflasyon hedefi yüzde 17,5 olarak güncellenmiş durumda. Bu oran üzerinden yapılacak değerlendirmenin, pazarlığın 20.000 TL üzerinden başlaması bekleniyor. Hükümetin yanı sıra işveren tarafının da bu süreçte yer alması sürpriz olmayacak. İşçi tarafı ise daha önceki yıllarda olduğu gibi masaya, enflasyonun üzerine refah payı artışı talebiyle oturacak. Yıl sonu enflasyonunun 40-45 bandında gerçekleşeceği öngörüldüğünde, işçi tarafının yüzde 50 artışla 25.503 TL talep etmesi bekleniyor.

YENİ ASGARİ ÜCRET TAHMİNLERİ

Makasın bu kadar açık olduğu dönemi uzun zamandır yaşamıyorduk. Bu nedenle uzlaşmaya vararak masadan kalkmanın zor olacağı düşünülüyor. Tahminlerimize göre, yeni asgari ücretin uzlaşma ile belirlenemeyeceği ve yüzde 30’luk bir artışla 22.102 TL olacağı öngörülüyor. Beklenen enflasyon üzerinden hareket edildiğinde ise enflasyon hedefine ulaşmanın daha kolay olabileceği ifade ediliyor. Ancak yaşam koşullarının oldukça zorlaştığı bu ortamda, bu oranda bir zam yapılması düşünülemez. Yüzde 25-30 civarında belirlenecek asgari ücret artışının, enflasyon artışına büyük oranda sebep olmayacağı belirtiliyor.