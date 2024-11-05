Ekim Ayı Enflasyon Raporu Açıklandı

ENFLASYON DAĞILIMINDAKİ DEĞİŞİMLER

Merkez Bankası, Ekim ayında enflasyon kompozisyonunun önemli bir unsur olduğu bilgisini paylaştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), “Aylık Fiyat Gelişmeleri” raporunu yayımladı. Bu raporda, “Tüketici fiyatları ekim ayında yüzde 2,88 oranında artmış, yıllık enflasyon 0,80 puan düşüşle yüzde 48,58 olmuştur. Yıllık enflasyon, gıda ve temel mallar gruplarında yükselirken diğer ana gruplarda gerilemiştir. Ekim ayında enflasyon kompozisyonu dikkat edilmesi gereken bir unsur olarak öne çıkmaktadır.” ifadelerine yer verildi.

GIDA FİYATLARINDAKİ ARTIŞLAR

Raporda, geçici arz koşullarına bağlı olarak işlenmemiş gıda fiyatlarında, özellikle taze meyve ve sebze grubunda güçlü bir artış gözlemlendiği belirtildi. “Nitekim, taze-meyve sebze dışı gıda enflasyonu aylık yüzde 1,29 ile daha düşük seyretmiştir.” Açıklamasında bulunuldu. Para politikasının etkisinin daha fazla hissedildiği temel mallar ve talebe duyarlı bazı hizmet kalemlerinde ise daha ılımlı bir görünüm söz konusu.

HİZMET SEKTÖRÜNDE YAVAŞLAMA

Bu bağlamda, manşet enflasyon düzeyinin kompozisyondaki iyileşmeyi tam olarak yansıtmadığı, ancak ana eğilim göstergelerinin daha net bir tablo sunduğu ifade edildi. Temel mal grubunda aylık fiyat artışının, mevsimsel etki altında olan giyim ve ayakkabı alt grubuna bağlı olarak bir önceki aya göre yükselirken, diğer alt gruplardaki aylık enflasyon oranlarının yavaşladığı kaydedildi. “Nitekim, mevsim etkilerinden arındırıldığında temel mal enflasyonunun eylül ayına kıyasla gerilediği gözlenmiştir.”

KİRA VE HİZMET ÜCRETLERİNDEKİ TEMKİNLİ DÜZENLEMELER

Bu dönemde mevsimsellikten arındırılmış hizmet fiyatlarındaki aylık artışın da yavaşladığı ifade edildi. Zayıflayan kira ile lokanta-otel gruplarının yanı sıra, eğitim kaynaklı fiyat ayarlamalarının tamamlanmasıyla birlikte diğer hizmetler grubunun dikkat çektiği belirtiliyor. Üretici fiyatlarının aylık artışının ılımlı seyrini koruduğu, yıllık üretici enflasyonunun ise gerileme eğilimini sürdürdüğü vurgulandı. “Bu görünüm altında, mevsimsellikten arındırılmış verilerle ana eğilim göstergelerinde yavaşlama kaydedilmiştir.” şeklinde bilgiler verildi.