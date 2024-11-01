Ekim Ayı Enflasyon Tahmini Yüzde 2,46!

ENFLASYON BEKLENTİLERİ NETLEŞİYOR

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 4 Kasım Pazartesi günü açıklayacağı Ekim ayı enflasyon verileri için ekonomistlerin beklentileri belirginleşiyor. Yapılan Enflasyon Beklenti Anketi’ne göre, 16 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen değerlendirmede, Ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) yüzde 2,46 artış göstermesi öngörülüyor. Ekim ayı enflasyon beklentisinin ortalaması, katılımcıların değerlendirmelerine göre yüzde 2,46 olarak belirlendi. Ekonomi uzmanlarının tahminleri, enflasyon beklentilerinin yüzde 2 ile yüzde 2,75 aralığında olduğunu gösteriyor.

YILLIK ENFLASYONDA DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

Ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması, bir önceki ayki yıllık enflasyon oranının, yani yüzde 49,38’in, yüzde 47,98’e INMESİNE işaret ediyor. Ayrıca 2024 sonu enflasyon tahmini ekimde yüzde 44,23 olarak belirlenirken, eylül ayında TÜFE’nin yüzde 2,97 olarak kaydedildiği biliniyor. Yıllık bazda ise eylüldeki artış oranı yüzde 49,38 düzeyindeydi.

ZAM ORANLARI İÇİN ÖNEMLİ VERİLER

Ekim ayı enflasyon verisinin yüzde 2,46 olarak gerçekleşmesi durumunda, memur ve memur emeklilerinin ocak ayında alacakları zam, bu orana göre belirlenecek. Ancak kesin zam oranının, toplu sözleşme görüşmeleri sonucunda şekilleneceği vurgulanıyor. Ekim ayındaki enflasyon tahminleri, memur ve emeklilerin dikkatle takip ettiği bir konu olarak öne çıkıyor. Ekonomistlerin bu beklentileri, ocak ayında yapılacak zam oranı hakkında ilk ipuçlarını sunuyor. Ancak nihai sonuç için TÜİK’in resmi açıklamasının beklenmesi gerekiyor.