Ekim Ayı Enflasyon Tahminleri Belli Oldu

ENFLASYON BEKLENTİLERİ NETLEŞİYOR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 4 Kasım Pazartesi günü Ekim ayı enflasyon verilerini açıklamaya hazırlanıyor. Bu açıklama öncesi, ekonomistlerin tahminleri belirginleşiyor. Yayınlanan Enflasyon Beklenti Anketi’ne dayanarak, 16 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen değerlendirmede, Ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) için yüzde 2,46’lık bir artış öngörülüyor.

EYLÜL AYI VERİLERİ GÖZ ÖNÜNDE

Enflasyon Beklenti Anketi’nde yer alan 16 ekonomistin görüşlerine göre, Ekim ayı için beklenen enflasyon ortalaması yüzde 2,46 seviyesinde. Ekim ayındaki enflasyon beklentileri ise yüzde 2 ile yüzde 2,75 aralığında kalıyor. Ekonomistlerin Ekim ayı için yaptıkları bu tahminler, bir önceki ay yüzde 49,38 olan yıllık enflasyonun yüzde 47,98’e gerileyeceğini göstermekte. 2024 sonu enflasyon beklentisi ise Ekim ayında yüzde 44,23 olarak belirlendi, geçen ay TÜFE’nin yüzde 2,97 artış göstermesiyle yıllık enflasyon oranı 49,38 seviyesine ulaştı.

Ekim ayı enflasyon verisinin yüzde 2,46’lık bir artışla gerçekleşmesi halinde, memur ve memur emeklilerinin ocak ayında alacakları zam oranı bu oran üzerinden belirlenecek. Ancak kesin zam oranını belirleyen unsur, toplu sözleşme görüşmelerinin sonuçları olacak. Dolayısıyla, Ekim ayı enflasyonu, memur ve emeklilerin dikkatle takip ettiği önemli bir konu. Ekonomistlerin beklentileri, ocakta yapılacak zam oranı üzerinde ilk sinyalleri sunuyor. Kesin sonuçlar için ise TÜİK’in resmi açıklamasını beklemek gerekiyor.