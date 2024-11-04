Ekim Ayı Enflasyon Verileri Açıklandı!

ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI

TÜİK, her ayın 3’ünde duyurduğu enflasyon verisini bu ay haftanın ilk günü olan 4 Kasım 2024 Pazartesi günü saat 10:00’da açıkladı. 2024 Ekim ayına ait enflasyon oranı hakkında detaylar da gün yüzüne çıktı.

EYLÜL VE EKİM ENFLASYON ORANLARI KARŞILAŞTIRILDI

TÜİK’in belirttiğine göre; aylık enflasyon oranı %2,88, yıllık enflasyon oranı ise %48,58 olarak kaydedildi. Eylül ayı için açıklanan enflasyon oranları ise, aylık %2,97 ve yıllık %49,38 olarak belirtilmişti. Yapılan açıklamada, bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grubun %26,14 ile ulaştırma olduğu, en yüksek artışın ise %93,66 ile eğitimde gerçekleştiği bilgisi verildi.

ANA HARcAMA GRUPLARINDAKİ DEĞİŞİMLER

Verilere göre; 2024 Ekim ayında bir önceki ay ile kıyaslandığında en fazla azalan ana grup %-0,54 ile ulaştırma olurken, en fazla artışın %14,32 ile giyim ve ayakkabı grubunda gözlemlendiği belirtildi. 143 temel başlık üzerinden yapılan değerlendirmede, 2024 Ekim ayı itibarıyla 26 temel başlığın endeksinde düşüş yaşanırken, 7 temel başlığın endeksinde ise değişim gözlemlenmedi. 110 temel başlıkta ise artışlar görüldü.

İŞLENMEMİŞ GIDA ÜRÜNLERİNDE VERİLER

İşlenmemiş gıda ürünleri arasında, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE’deki değişimler ise şu şekilde kaydedildi: 2024 Ekim ayında bir önceki aya göre %2,69, bir önceki yılın Aralık ayına göre %40,12, bir önceki yılın aynı ayına göre %47,10 ve 12 aylık ortalamalara göre %62,65 artış yaşandı.