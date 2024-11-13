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Ekonomi

Ekim Ayı Enflasyon Verisi Açıklandı

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EKİM AYI ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI

ABD’de ekim ayı enflasyon rakamları duyuruldu. Ekim Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 0,2 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon oranı ise yüzde 2,6 seviyesine yükseldi. TÜFE’nin hem aylık hem de yıllık bazda bu şekilde bir artış göstermesi bekleniyordu. Böylelikle, TÜFE, öngörülere uygun bir şekilde gerçekleşmiş oldu.

ÇEKİRDEK TÜFE’DE ARTIŞ GÖRÜLDÜ

Enerji ve gıda fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek TÜFE, ekim ayında yüzde 0,3’lük bir artış kaydederken, yıllık bazda ise yüzde 3,3 büyüme sergiledi. Beklentiler bu veri için de aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,3 oranında artış olacağı yönündeydi. ABD Merkez Bankası (Fed), para politikası kararlarında belirleyici olan bu enflasyon rakamını dikkatlice izliyor.

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