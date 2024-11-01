Ekim Ayı Enflasyonu Açıklama Tarihi Ne?

ENFLASYON RAKAMLARI GÜNDEME GELİYOR

Ekim ayına ait enflasyon verileri, pek çok vatandaş ve iş dünyası için gündemde olan önemli bir konu haline geldi. Ekim ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? Ekim ayı enflasyon rakamları hangi tarihte ve saat kaçta açıklanacak? Ekim ayı enflasyonu vatandaşlar tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Kira artışları ve market fiyatları gibi birçok alanı etkileyen enflasyon oranının, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılacak açıklama ile netlik kazanması bekleniyor. Şimdi gözler bu verilere çevrildi ve enflasyon oranının ekonomik beklentileri nasıl etkileyeceği de merak konusu.

ENFLASYON AÇIKLAMA TARİHİ

TÜİK, milyonlarca kişinin beklediği Ekim ayı enflasyon verilerini 4 Kasım Pazartesi günü açıklayacak. Bu veri, ekonomiye dair birçok alanda beklentileri belirleyici bir rol oynayacak ve TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) üzerinden hesaplanacak.

ENFLASYONUN AÇIKLANMA SAATİ

Ekim ayı enflasyon oranı, TÜİK tarafından 4 Kasım Pazartesi günü saat 10.00’da duyurulacak. Bu açıklama, başta memurlar, emekliler ve işverenler olmak üzere pek çok kesim tarafından dikkatle takip edilecek.

ENFLASYON TAHMİNLERİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre, Ekim ayı TÜFE artış beklentisi yüzde 2,39 seviyesinde bulunuyor. Yıl sonu TÜFE beklentisi ise yüzde 44,11’e yükselmişken, 12 ve 24 ay sonrası enflasyon beklentilerinde ise bir miktar düşüş gözlemleniyor.