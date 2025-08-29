Haberler

Ekim Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Edremit Ticaret Odası’nın ağustos ayı meclis toplantısı, Meclis Başkanı Bayram Kayahan’ın önderliğinde Oda Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Bu toplantıda, ay süresince gerçekleştirilen çalışma ve faaliyetlerle ilgili bilgi aktarıldı.

Oda faaliyetlerinin ele alındığı toplantıda, belirlenen gündem maddeleri kapsamlı bir şekilde gözden geçirilerek karara bağlandı. Katılımcılar, yürütülen çalışmalar hakkında görüşlerini sundu ve ilerleyen dönem için önerilerde bulundu.

Altınordu, İskenderunspor’la Karşılaşacak

Altınordu, TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki ikinci haftada İskenderunspor ile karşılaşacak. Maç, Kırıkhan İlçe Stadyumu'nda saat 16.30'da yapılacak.
Damal’da Çiftçiler Patoz İşlemine Başladı

Damal'daki çiftçiler, kış hazırlıkları doğrultusunda arpa ve buğdayları patozdan geçirerek saman üretimi yapıyor. Sıcak havaya rağmen hayvanların yem ihtiyacını karşılamak için zorlu bir çalışma sürdürüyorlar.

