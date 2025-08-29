Ekim Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

TOPLANTININ DETAYLARI

Edremit Ticaret Odası’nın ağustos ayı meclis toplantısı, Meclis Başkanı Bayram Kayahan’ın önderliğinde Oda Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Bu toplantıda, ay süresince gerçekleştirilen çalışma ve faaliyetlerle ilgili bilgi aktarıldı.

GÜNDEM DEĞERLENDİRMESİ

Oda faaliyetlerinin ele alındığı toplantıda, belirlenen gündem maddeleri kapsamlı bir şekilde gözden geçirilerek karara bağlandı. Katılımcılar, yürütülen çalışmalar hakkında görüşlerini sundu ve ilerleyen dönem için önerilerde bulundu.