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Ekonomi

Ekim Ayı Tüketici Fiyat Artışı Açıklandı

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EKİM AYI TÜFE VERİLERİ

TÜİK’in yayımladığı verilere göre, Ekim ayında Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık olarak %48,58 oranında artış gösterdi. Aylık bazda ise tüketici fiyat endeksi %2,88 oranında yükseldi. Bu artış, ekonomik koşulların ve fiyat dalgalanmalarının etkilerini yansıtıyor.

PAYLAŞILAN DETAYLAR

Açıklanan veriler, enflasyonun tüketici üzerinde nasıl bir etki yarattığını gözler önüne seriyor. Farklı sektörlerdeki fiyat değişimleri, bu artışın nedenleri arasında sayılabiliyor. Detaylar ve etki alanları, ilerleyen günlerde daha net biçimde ortaya çıkabilir.

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