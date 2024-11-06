Ekim Ayında Enflasyonda Yavaşlama Gözlemlendi

ENFLASYONDA YÜKSELİŞ VE DÜŞÜŞLER

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yıllık enflasyonun gıda ve temel mallar gruplarında artış gösterirken, diğer ana gruplarda düşüş kaydettiğini bildirdi. TCMB Ekim ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu’na göre, ekim ayında enflasyon kompozisyonu dikkate alınması gereken bir unsur olarak ortaya çıktı. Bu dönemde geçici arz koşullarına bağlı ve para politikasının etkisinin sınırlı kaldığı işlenmemiş gıda fiyatları, özellikle taze meyve ve sebze grubunda belirgin bir artış sergiledi. Taze meyve sebze dışı gıda enflasyonu ise aylık yüzde 1,29 ile daha düşük bir seviyede seyretti.

PARA POLİTİKASI ETKİLERİ

Para politikasının etkilerinin daha rahat görüldüğü temel mal ve talebe duyarlı hizmet kalemlerinde ılımlı bir görünüm ortaya çıktı. Bu durum, manşet enflasyon düzeyinin kompozisyondaki düzelmeyi tam olarak yansıtamadığını gösterirken, ana eğilim göstergeleri daha net bir tablo sunuyor. Temel mal grubu aylık fiyat artışları, mevsimsel etkiler nedeniyle giyim ve ayakkabı alt grubuna bağlı olarak bir önceki aya göre yükseldi. Mevsimsel etkilerden arındırıldığında ise temel mal enflasyonunun eylül ayına oranla gerilediği gözlemlendi. Ayrıca, mevsimsellikten arındırılmış hizmet fiyatlarındaki aylık artış da yavaşladı. Bu durum, zayıflayan kira ve lokanta-otel grupları ile eğitim kaynaklı göreli fiyat ayarlamalarının tamamlanmasının etkisiyle diğer hizmetler grubunun ön plana çıkmasını sağladı.

Üretici fiyatları aylık artışını ılımlı bir şekilde sürdürürken, yıllık üretici enflasyonu düşüş eğilimini devam ettirdi. Bu görünüm altında, mevsimsellikten arındırılmış verilerle ana eğilim göstergelerinde yavaşlama kaydedildi. Hizmet, enerji ve alkol-tütün-altın gruplarının yıllık tüketici enflasyonuna katkısında bir düşüş gözlemlendi. Mevsimsel etkilerden arınmış tüketici fiyat artışları bir önceki aya göre gerilerken, B ve C endekslerinin yıllık değişim oranları sırasıyla yüzde 47,10 ve yüzde 47,75 olarak gerçekleşti. Yıllık tüketici enflasyonuna katkılar incelendiğinde, hizmet, enerji ve alkol-tütün-altın gruplarının katkıları gerilerken, gıda ve temel mal gruplarının katkıları sırasıyla artış gösterdi.

HİZMET GRUBU FİYATLARINDAKİ YAVAŞLAMA

TCMB bünyesinde takip edilen göstergeler değerlendirildiğinde, ekim ayında enflasyonun ana eğiliminin yavaşladığı sonucuna ulaşıldı. Ekim ayında hizmet fiyatları yüzde 1,95 artarken, grup yıllık enflasyonu 3,14 puan düşerek yüzde 69,78 düzeyine geriledi. Yıllık enflasyon, ulaştırma ve kirada daha belirgin şekilde tüm alt gruplarda düştü. Üçüncü çeyrekte yüzde 4-5 bandında artışlar kaydeden hizmet grubu fiyatlarının ekim ayında mevsimsel unsurların etkisiyle yavaşlaması dikkat çekti.

ENERJİ VE GIDA FİYATLARINDAKİ HAREKETLER

Ekim ayında enerji fiyatları yüzde 1,35 artarken, grup yıllık enflasyonu 3,57 puan düşerek yüzde 59,37 oldu. Uluslararası enerji fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak katı yakıt, akaryakıt ve tüp gaz fiyatları aylık bazda sırasıyla yüzde 6, yüzde 1,84 ve yüzde 1,77 arttı. Bu dönemde tüketici enflasyonu üzerinde gıda fiyatlarının etkisi öne çıktı. Gıda ve alkolsüz içecekler grubu fiyatları yüzde 4,33 artarak, yıllık enflasyon yüzde 45,28 seviyesine yükseldi. Yıllık enflasyon işlenmemiş gıda grubunda 3,71 puan artarak yüzde 47,05’e, işlenmiş gıda grubunda ise 0,33 puan gerileyerek yüzde 43,72’ye ulaştı.