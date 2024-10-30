Ekim Ayında Özel Sektör İstihdamı Güçlendi

ABD ÖZEL SEKTÖR İSTİHDAMINDA GÜÇLÜ ARTILAR

ABD’de Ekim ayında özel sektör istihdamında güçlü sinyaller ortaya çıktı. ADP’nin Ekim verilerine göre, özel sektör istihdamı 233 bin arttı. Bloomberg anketinde ise 111 binlik bir artış bekleniyordu. Bu artış, Temmuz 2023’ten bu yana en yüksek değer olarak kaydedildi. Eylül ayındaki 143 binlik artış ise 159 bine revize edildi. ADP rakamları, ABD’nin güneydoğu bölgelerinde meydana gelen iki kasırgaya ve binlerce Boeing Co. işçisinin grevde olduğu bir dönemde işgücü piyasasının sağlıklı seyrini sürdüğünü gösteriyor.

İSTİHDAMDAKİ ARTIŞIN NEDENİ

ADP Başekonomisti Nela Richardson, yaptığı açıklamada, “Kasırga toparlanmasının ortasında bile, istihdam artışı Ekim ayında güçlüydü. ABD şirketlerinde işe alımlar Ekim ayında keskin bir şekilde hızlanarak yaklaşık son bir yılın en güçlü artışını gösterdi ve şaşırtıcı derecede güçlü işgücü talebinin altını çizdi” dedi. Ancak, ücret artışlarının son olarak 2021’de görülen seviyelere göre yavaşladığı bildirildi. ADP verilerine göre, iş değiştiren çalışanların ücretlerinde yüzde 6,2’lik bir artış gözlemlenirken, işlerinde kalan çalışanların ücretlerinde ise yüzde 4,6’lık bir artış görüldü.