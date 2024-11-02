“Ekim Ayında Türkiye İhracatı Rekoru”

EKSİK YIL İHRACAT VERİLERİ

Ticaret Bakanı’nın yaptığı açıklamalara göre, Ekim ayında Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki en yüksek Ekim ayı ihracatına ulaşıldı. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 artış göstererek, 23,6 milyar doları aştığı bilgisi veriliyor. Bakan Bolat, “Geçen yıla göre yüzde 3,6 artış ile 23,6 milyar dolar ihracat rakamına ulaştık. 2023 yılı Ekim ayında bu rakam 22,8 milyar dolardı” ifadelerini kullandı.

YENİ REKORUN DETAYLARI

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ekim ayına ilişkin dış ticaret verileri hakkında açıklamalarda bulunarak, Ekim ayındaki rekor ile son 15 ayın 10’unda o ayın ihracat rekorunun kırıldığını vurguladı. Bakan Bolat, “2024 yılının ilk 10 ayında ihracat, bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,2 oranında artışla 216,4 milyar dolara yükseldi” diyerek, “Ekim ayında Cumhuriyet tarihimizin en yüksek Ekim ayı ihracatı rekorunu kırmış bulunuyoruz” dedi.