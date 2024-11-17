Ekim Ayında Yağış Olmayan İller

YAĞIŞLARDAKİ DÜŞÜŞ ORANI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Ekim 2024 yağış raporu yayımlandı. Raporda, Türkiye genelinde görülen ekim ayı yağışının, hem normal seviyelerin hem de bir önceki yılın ekim ayı yağışından çok daha az olduğu bildiriliyor.

METREKAREYE DÜŞEN YAĞIŞ MİKTARI

Ekim ayı boyunca metrekareye düşen ortalama yağış miktarı 26,8 kilogram olarak hesaplandı. Bu rakam, 1991-2020 dönemindeki ekim ayı normali olan 49,4 kilogram ile karşılaştırıldığında belirgin bir düşüş sergiliyor. Geçtiğimiz yıl, 2023 yılında ise ekim ayı yağışı 36,6 kilogram olmuştur. Raporda, yağışlardaki azalma oranı yüzde 46 normal değerlere, yüzde 27 ise geçen yılın rakamlarına göre belirlendi.

ARTIŞ YALNIZCA KARADENİZ’E ÖZGÜ

Yağış miktarında yalnızca Karadeniz bölgesinde artış yaşandığı ve diğer kesimlerde ise ciddi bir eksilme gözlemlendiği ifade edilmektedir. Bu durum, Türkiye’nin farklı bölgeleri arasında sürdürülebilir su yönetimi açısından önem taşıyan farklılıkları ortaya koyuyor.