“Ekim Ayının En Çok İzlenen Kanalı”

EN DOĞRU ANALİZLERİ KANALIMIZDA YAKALAYIN

“İlk bilen siz olun” sloganıyla son dakika olaylarını, en güvenilir analizleri ve doğru tespitleri, alanında uzman konuklarla izleyiciye sunan CNN TÜRK, ekim ayında da en çok izlenen haber kanalı olarak öne çıktı. Çok sesli ve objektif yayın anlayışıyla dikkat çeken CNN TÜRK, ekim ayında hem toplam izleyici, hem ABC1 hem de AB kategorilerinde, tüm gün ve prime time kuşağında en yüksek izlenme oranını elde ederek yine zirveyi korudu.

İZLEYİCİLERİN TERCİHİ CTV TÜRK

CNN TÜRK, izleyicilerin güvenini kazanarak, doğru ve anında bilgi sağlamayı sürdürüyor. Ekim ayı boyunca elde ettiği başarı, kanalda sunulan içeriklerin kalitesi ve geçerliliği ile ilgili bir göstergedir. Bu başarı, izleyicilerin ihtiyaç duyduğu güvenilir habere olan talebini karşılamakta ve CNN TÜRK’ün sektördeki konumunu pekiştirmektedir.