Ekim’de ABD Sanayi Üretimi Düştü

SANAYİ ÜRETİMİNDEKİ DÜŞÜŞ ÜZERİNE ETKİLER

ABD’de sanayi üretimi, Ekim ayında aylık yüzde 0,3 oranında azalma gösterdi. Bu düşüş, piyasa beklentileriyle paralellik arz ediyor. ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından açıklanan verilere göre, bu duruma Boeing’teki grev ve ülkede meydana gelen iki kasırga etkin rol oynadı. Eylül ayında da sanayi üretimi yüzde 0,5 oranında bir düşüş kaydetmişti. Yıllık bazda ise sanayi üretimi Ekim ayında yüzde 0,3 oranında geriledi.

İMALAT SANAYİSİ VE KAPASİTE KULLANIM ORANI

Ekim ayında imalat sanayisi üretimi, aylık bazda yüzde 0,5 düşüş gösterdi. Bu performans, piyasa beklentileriyle uyumlu sonuçlar doğurdu. Eylül ayında bu sektörde yüzde 0,3’lük bir azalma kaydedilmişti. Kapasite kullanım oranı ise aynı dönemde yüzde 77,1’e gerileyerek Nisan 2021’den bu yana en düşük seviyeyi gördü. Eylül ayında bu oran yüzde 77,4 olarak belirtilmişti. Kaynak: Bloomberg HT