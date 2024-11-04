Ekim Enflasyonu Kira ile Eğitim Artışını Sınırlıyor

MEHMET ŞİMŞEK’TEN ENFLASYON AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekim ayına ait enflasyon verileri hakkında sosyal medya hesabından bilgi verdi. Bakan Şimşek, “Ekimde yıllık enflasyon mayısa göre 26,9 puan gerileyerek yüzde 48,6 oldu” dedi. Ayrıca, temel mallarda yıllık fiyat artışının yüzde 28,5 ve hizmetlerde ise yüzde 69,8 olduğunu açıkladı.

KİRA VE EĞİTİM GRUBUNDAKİ ARTILAR

Bakan Şimşek, geriye dönük fiyatlama davranışlarının yüksek olduğu kira ve eğitim grubundaki yıllık artışların enflasyondaki gerilemeyi sınırladığını belirtti. Katılıkların giderilmesinin zaman alacağını ifade eden Şimşek, “Bu konudaki gelişmeler olumlu” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

Ekim ayında 12 aylık enflasyon beklentilerinin tüm kesimlerde son iki buçuk yılın en düşük seviyesine gerilediğine dikkat çeken Şimşek, bu durumun hizmet enflasyonundaki ataletin kırılması için önemli olduğunu vurguladı.