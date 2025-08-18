Ekin Akkaş, Bodrum’da müzik yapamadı

BODRUM’DA YAŞANAN MÜZİK PROTESTOSU

Muğla’nın Bodrum ilçesindeki Gündoğan Sahili’nde sahne alan sanatçı Ekin Akkaş, Türkçe müzik ve türkülerden rahatsız oldukları gerekçesiyle yapılan yüzlerce şikayet üzerine sahneden ayrılma kararı aldı. Sahnede davulu kırarak veda eden Akkaş, “Burası Türkiye, tabii ki türkülerimizi söyleyeceğiz, Türkçe şarkılarımızı çalacağız. Yunan müziği dinlemek isteyenler Kos’a gidebilir” şeklinde tepkisini dile getirdi. Akkaş, sahneye veda etmeden önce doğum gününü kutlayarak dinleyicilerine çiğ köfte de dağıttı. Ardından zeybek oynatıp halay çektiren sanatçı, enstrümanları sahnenin önüne bırakarak ayrıldı. Dinleyiciler, “Lütfen gitme, sen çok güzel söylüyorsun” diyerek ona destek oldu.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ekin Akkaş, Bodrum’da haziran ayından bu yana müzik yapmaya çalıştıklarını aktardı. “Sonuçta burası bir müessese, burada 50-60 kişi ekmek yiyor. Ancak Bodrum bu sene sezon itibarıyla iyi geçmedi. Sürekli Bodrum’u karalama kampanyası başladı. Her etkinlikte, daha müziğe başlamadan şikayet edilmeye çalışıldık” dedi. Müzik yaparken denetim altında olduklarının altını çizen Akkaş, “Gelen jandarma sürekli ölçüm yaptı. Müzik sesimiz sınırları aşmadı. Bizim sesimiz kısıldı” ifadesini kullandı.

MÜZİKTE SESSİZLİK YORUCU

Mekan sahibi Macit Bey’in her zaman kendisine destek olduğunu ifade eden Akkaş, “Ama o da artık ‘sessiz sanatçılar getirelim’ demek zorunda kaldı. Ben de dedim ki ‘Abi, sessiz sanatçı nasıl getireyim? Sesi olmayan zaten sanatçı olamaz'” diye konuştu. Günlük yüzlerce şikayetle karşılaştığını belirten Akkaş, “İkinci dakikada bile müzik açılmadan şikayet edildi. Bodrum bir dünya markasıdır. Burada müzik olmazsa olmazdır” dedi.

TÜRKÜLERİMİZİ KORUMALIYIZ

Akkaş, yaşanan duruma üzüldüğünü belirterek, “Yurtsever, ülkesini seven biriyiz. Ama bu yapılanları kınıyorum. Ülkemin her tarafı benimdir, Bodrum da benimdir. Yunan müziğini severim, dinlerim ama illa onu dinlemek isteyen Kos’a gidebilir” ifadesini kullandı. “Burası Türkiye, her yerin müziği vardır. Dedelerimiz bu topraklar için savaştı. Türkülerimize, özümüze sahip çıkmazsak yazık olur” dedi.

BIRAKMA KARARIMIZ BIKKINLIK

Akkaş, sahneyi bırakma sebeplerini “Bıkkınlık” olarak tanımladı ve “Saat bire kadar iznimiz var. Hukuksuz bir şey yaptık mı? Asla. Evraklarımızı hep gösterdik” şeklinde konuştu. Ayrıca Bodrum’un eğlence kenti olduğunu da vurgulayan Akkaş, “Bodrum’a insanlar eğlenmeye geliyor. Buna rağmen yüzlerce şikayet oldu. Daha müziğe başlamadan şikayetler gelmeye başladı” şeklinde sözlerini tamamladı.