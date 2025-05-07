Ekin Can Arslan, 7 ay hapis

DAVANIN İLK CELSİSİ VE HÜKÜM

Babasına şiddet uyguladığı anları sosyal medya platformlarında paylaşmasından dolayı tutuklanan Ekin Can Arslan, yani ‘Sansar Salvo’ lakabı ile tanınan rapçi, yargılandığı davanın ilk duruşmasında ceza aldı. Mahkeme, Arslan’a “basit yaralama” suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası verirken, tahliye edilmesine karar verdi. Ekin Can Arslan’ın vesayeti annesi ve babasına verilmişti.

SAVUNMA VE İDDİALAR

Olayların ardından, Arslan sosyal medya hesabında babasına yönelik iddia edilen şiddet eylemlerini paylaştı. Tutuklu sanık, ‘üst soya karşı basit kasten yaralama’ suçlamasıyla yargılanıyordu. Anadolu Adalet Sarayı 53. Asliye Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmaya, Gazi Arslan (müşteki), sanık, taraf avukatları ile rap sanatçısı Fuat Ergin katıldı. Ekin Can Arslan, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Mahkeme sırasında Arslan, “Ben babamın eline video çekip itiraf almak için girmiştim. Videolarda ses var ama tokat yok, ben tükürmüştüm. O sırada bir kargaşa yaşandı. Video biraz süre kaldı, sonra sildim” şeklinde savunma yaptı.

MÜŞTEKİ AÇIKLAMALARI

Müşteki olan Gazi Arslan, yaşanan olaya ilişkin, “O gün akşam saatlerinde eve geldi. Oğluma sakin olmasını söyledim, fakat durumu gözden kaybetti. O esnada karşılıklı bir itişme oldu ve göğsüme birkaç yumruk yedim. Sonrasında komşular kapıyı çaldı” dedi. Son olarak, “Ben oğlumdan şikayetçi değilim” ifadesini ekledi.

CEZA VE TAHLİYE KARARI

Mahkeme, sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi ve delillerin toplanmış olmasını dikkate alarak tahliye edilmesine hükmetti. Ekin Can Arslan, “babasına yönelik basit yaralama” suçundan 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak hakim, cezanın indirim uygulanarak 7 ay 15 güne düşmesine ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

– İSTANBUL