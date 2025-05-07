Ekin Can Arslan tahliye edildi, karar

EKİN CAN ARSLAN’IN TAHLİYESİ

Sansar Salvo adıyla bilinen rapçi Ekin Can Arslan tahliye edildi. Arslan’ın vesayeti, anne ve babasına verilmişti. Arslan, durumu anlatan bir video kaydını sosyal medya hesabında paylaştı. Ekin Can Arslan, üst soya karşı basit kasten yaralama suçundan tutuklanmıştı. Bugün, Sansar Salvo, babası Gazi Arslan’a yönelik şiddet eylemi nedeniyle Anadolu Adalet Sarayı 53. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıktı.

DURUŞMADA YER ALAN İSİMLER

Duruşmaya Gazi Arslan, sanık ve taraf avukatları, ayrıca rap sanatçısı Fuat Ergin katıldı. Ekin Can Arslan, mahkemeye Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Arslan, savunmasında, “Ben babamın eline video çekip itiraf almak için girmiştim. Avukattı kendisi, evine video çekerek itiraf almak için gitmiştim. Videolarda iki tane ses var, tokat gibi duyuluyor ama tokat yok, ben tükürmüştüm” şeklinde ifade verdi. Olayın ardından yaşanan ailevi durumları da anlatan Arslan, “Sonrasında ailem bu vefatlar ile ilgili olarak beni vesayet altına almaya çalıştı” açıklamasını yaptı.

BABA GAZİ ARSLAN’IN İFADELERİ

Baba Gazi Arslan da oğlundan şikayetçi olmadığını belirterek, “Sanığın kiralarını ben alırım, daha sonra kendisine veririm. Sakin olmasını oturmasını söyledim. Öfkeli hali devam etti, ben de kalktım karşılıklı bir itişme oldu. Göğsüme doğru üç dört yumruk yedim” dedi. Arslan, durumu daha da netleştirerek, “Sonra komşular kapıyı çaldı. Kendisi o sırada videoya almış. Daha sonra sanık evden ayrıldı. Ben oğlumdan şikayetçi değilim” ifadesini kullandı.

MAHKEME KARARI

Mahkeme, sanığın tutuklulukta geçirdiği süre ve delilerin toplanmış olması durumunu dikkate alarak tahliyesine hükmetti. Ekin Can Arslan’ı babasına yönelik basit yaralama suçundan 9 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, takdiri indirim uygularak cezanın 7 ay 15 güne indirilmesine ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.