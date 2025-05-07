Ekin Can Arslan Tutuklandı, Serbest Bırakıldı.

Ekin Can Arslan’ın Tahliyesi ve Mahkeme Süreci

Ekin Can Arslan, bilinen adıyla Sansar Salvo, tahliye edildi. Arslan’ın vesayeti, annesi ve babasına verilmişti. Bu durum üzerine Arslan, babasıyla ilgili şiddet eylemine dair görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. Ekin Can Arslan, üst soyuna karşı basit kasten yaralama suçundan dolayı tutuklanmıştı. Sansar Salvo, babası Gazi Arslan’a yönelik şiddet eylemi nedeniyle Anadolu Adalet Sarayı 53. Asliye Ceza Mahkemesi’nde savcının önüne çıkarıldı.

Duruşmaya Katılım ve Savunmalar

Duruşmadaki hazır bulunanlar arasında müşteki Gazi Arslan, sanık ve tarafların avukatları ile rap sanatçısı Fuat Ergin yer aldı. Ekin Can Arslan, mahkemeye Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Mahkeme savunmasını yapan Arslan, “Ben babamın eline video çekip itiraf almak için girmiştim. Avukattı kendisi, evine video çekerek itiraf almak için gitmiştim. Videolarda iki tane ses var tokat gibi duyuluyor ama tokat yok ben tükürmüştüm.” diyerek durumu açıkladı. Arkadaş çevresindeki ölümleri hatırlatan Arslan, “Sonrasında ailem bu vefatlar ile ilgili olarak beni vesayet altına almaya çalıştı. Ben babamdan itiraf almak istedim. Orada tükürük sesi var tokat sesi yok. Yakasına yapıştım ama ufak bir kargaşa oldu.” şeklinde konuştu. Paylaşımını sildikten sonra sinirlendiğini belirten Arslan, “Sonra ben videoyu sildim. Çok öfkelenmiştim babam bunu reddedince. Video sadece birkaç saat kaldı.” dedi.

Baba Gazi Arslan’ın İfadesi

Baba Gazi Arslan ise oğlundan şikayetçi olmadığını ifade etti. Olay anını anlatarak, “Sanığın kiralarını ben alırım daha sonra kendisine veririm. Sakin olmasını oturmasını söyledim. Öfkeli hali devam etti, ben de kalktım karşılıklı bir itişme oldu. Göğsüme doğru üç dört yumruk yedim.” dedi. O süreçte komşuların kapıyı çaldığını ve Arslan’ın o sırada videoya aldığını açıklayan baba, “Ben oğlumdan şikayetçi değilim.” şeklinde konuştu.

Mahkeme Kararı ve Sonuç

Mahkeme, sanığın tutuklulukta geçirdiği süre ve delillerin toplanmış olmasını dikkate alarak tahliyesine karar verdi. Arslan’ı babasına yönelik basit yaralama suçundan 9 ay hapis cezasına çarptıran hakim, takdiri indirim uygulayarak cezanın 7 ay 15 güne indirilmesine ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.