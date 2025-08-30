Ekin Can Aslan Sağlık Sorunları Yaşıyor

SANSAR SALVO’NUN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA ŞOK EDİCİ GELİŞMELER

Sansar Salvo olarak bilinen rapçi Ekin Can Aslan’ın sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldığı iddia ediliyor. İlaç kullanımı sonucu acil tedavi altına alındığı belirtilen Aslan’ın durumu belirsizliğini korurken, hayranları sanatçının sağlık durumu hakkında detaylı bilgiye ulaşmaya çalışıyor. Türk rap sahnesinin önemli isimlerinden Ekin Can Aslan, yani sahne adıyla Sansar Salvo, hakkında çıkan haberler dikkat çekiyor. Çok sayıda ilaç aldığı öne sürülen sanatçının bir intihar girişiminde bulunduğu iddia ediliyor. Sosyal medyada hızla yayılan bilgilere göre, acilen hastaneye kaldırılan rapçinin tedavisi devam ediyor.

Gerçek adı Ekincan Arslan olan Sansar Salvo, 18 Ağustos 1989’da İstanbul Kadıköy’de doğdu. Türkçe rap camiasında hem şarkıcı hem de söz yazarı olarak tanınan sanatçı, 2008’de yayımladığı Adrenalin albümüyle müzik kariyerine adım attı. Bir yıl sonra Seremoni Efendisi albümünü dinleyicileriyle buluşturdu. 2010 yılında kansere yakalanmasına rağmen müziğinde kesinti yaşamadı ve 2013 yılında 24. Şarjör albümünü piyasaya sürdü. 2016’da Türkçe rap’in ilk derleme albümü olan “Yakında Sans”ı yayımlayan sanatçı, 2017’de Şimdi Sans albümünü hem müzik marketlerinde hem de dijital platformlarda dinleyicileriyle paylaştı.

Sansar Salvo’nun Öne Çıkan Eserleri

Sansar Salvo, “storytelling” tarzında yazdığı sözleriyle dikkat çekiyor. Rap dinleyicilerinin en çok beğendiği bazı eserleri arasında; Şehinşah ile birlikte yaptığı “Duygusal Olmaya Gerek Yok”, Elçin Orçun’la düeti “180 km.” ve 2005 yılında internet üzerinden paylaştığı “Psikopat Yazar” yer alıyor. 2019 yılında ise Kaan Boşnak ile birlikte “Koptu Kayış” parçasını yayımlayarak rap severlerin beğenisini kazanmış durumda.