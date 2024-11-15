Ekin Koç, Barış Manço’yu Canlandıracak

EKİN KOÇ’DAN BARISI ANMA HAZIRLIĞI
Esra Dermancıoğlu’nun sahneye koyduğu ‘Muskat’ oyununu izleyen Ekin Koç, 1 Şubat 1999’da hayatını kaybeden ünlü sanatçı Barış Manço’yu canlandıracak olmanın heyecanını taşıyor. Koç, “Hazırlığa şimdiden başladık. Büyük bir iş olacak, heyecanlıyım” şeklinde ifade etti.
BASKI VE HEYECAN
Oyuncu, bu rolü üstlenmenin getirdiği beklentilerden dolayı bir miktar korku hissettiğini belirtirken, “Kolay bir şey değil, hayal kırıklığı yaratabiliyor. Ben elimden gelenin en iyisini yapacağım” diyerek performansı için kararlılığını vurguladı.