Ekin Koç, Barış Manço’yu Canlandıracak

EKİN KOÇ’DAN BARISI ANMA HAZIRLIĞI

Esra Dermancıoğlu’nun sahneye koyduğu ‘Muskat’ oyununu izleyen Ekin Koç, 1 Şubat 1999’da hayatını kaybeden ünlü sanatçı Barış Manço’yu canlandıracak olmanın heyecanını taşıyor. Koç, “Hazırlığa şimdiden başladık. Büyük bir iş olacak, heyecanlıyım” şeklinde ifade etti.

BASKI VE HEYECAN

Oyuncu, bu rolü üstlenmenin getirdiği beklentilerden dolayı bir miktar korku hissettiğini belirtirken, “Kolay bir şey değil, hayal kırıklığı yaratabiliyor. Ben elimden gelenin en iyisini yapacağım” diyerek performansı için kararlılığını vurguladı.