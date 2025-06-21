Haberler

Ekinhisar Köyünde Yangın Çıktı. Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesine bağlı Ekinhisar köyünde, nedeni henüz bilinmeyen bir yangın çıkıyor. Yangın sonrası itfaiye ekipleri hemen müdahil oluyor. Yangın, hasadı yaklaşan arpa ve buğday tarlalarına hızla yayılıyor. Köylülerin yangını bildirmesiyle birlikte Sandıklı itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde olaya müdahale ediyor.

KONTROL ALTINA ALINMA ÇABASI

Yangın, yaklaşık bir saatlik yoğun çalışmalar sonucunda daha fazla yayılmadan kontrol altına alınıyor. Yangının ardından, ilçeye bağlı Tarım Müdürlüğü ekipleri hasar tespit çalışmaları başlatıyor. Bu durum, köydeki tarım alanlarının güvenliği açısından önemli bir konuyu gündeme getiriyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Zirve İstihdam Kadın Girişimi Kooperatifi, Ekonomiyi Destekliyor

Trabzon'un Of ilçesindeki Zirve İstihdam Kadın Girişimi, kadınlar ve özel gereksinimli bireyler için sanatı ekonomik kalkınma ile birleştiriyor ve seramik, cam ürünleri üretiyor.
Haberler

Bodrum’da Hız Sınırlaması Uygulandı

Bodrum'daki koylarda deniz kazalarını önlemek için sürat tekneleri ve şişme botlara saatlik 6 deniz mili hız sınırı getirildi; kurallara uymayanlar cezalandırılacak.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.