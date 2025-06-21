Ekinhisar Köyünde Yangın Çıktı. Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesine bağlı Ekinhisar köyünde, nedeni henüz bilinmeyen bir yangın çıkıyor. Yangın sonrası itfaiye ekipleri hemen müdahil oluyor. Yangın, hasadı yaklaşan arpa ve buğday tarlalarına hızla yayılıyor. Köylülerin yangını bildirmesiyle birlikte Sandıklı itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde olaya müdahale ediyor.

KONTROL ALTINA ALINMA ÇABASI

Yangın, yaklaşık bir saatlik yoğun çalışmalar sonucunda daha fazla yayılmadan kontrol altına alınıyor. Yangının ardından, ilçeye bağlı Tarım Müdürlüğü ekipleri hasar tespit çalışmaları başlatıyor. Bu durum, köydeki tarım alanlarının güvenliği açısından önemli bir konuyu gündeme getiriyor.