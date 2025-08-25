Ekinözü Düğününde Ateş Açıldı, 9 Gözaltı

OLAYIN AÇIKLAMASI

Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinde bir düğün sırasında açılan ateş sonucu 22 yaşındaki D.T. ağır yaralandı. Olay, Soysallı Mahallesi’nde yapılan düğün merasiminde meydana geldi. Düğün sırasında gerçekleştirilen rastgele ateş açma eylemi sonrasında D.T. boğazından vurularak hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgilere göre, yaralı gencin hastanede tedavisi devam ediyor.

GÖZALTI VE SORUŞTURMA SÜRECİ

Olayın hemen ardından, Ekinözü İlçe Jandarma Komutanlığı, durumu Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordine ederek araştırma başlattı. Bu çerçevede, düğünde bulunan 8 kişi gözaltına alındı. Ayrıca, olaydan sonra Gaziantep’e kaçtığı belirlenen bir şüpheli de düzenlenen bir operasyonla yakalandı. Böylelikle toplam 9 şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından Elbistan Adliyesi’ne sevk edildiği ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.