Ekinözü’nde Düğün Sırasında 22 Yaşındaki Genç Yaralandı

KONUNUN GÜNDEMİ

Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinde bir düğün esnasında meydana gelen silahlı yaralama olayıyla ilgili olarak gözaltına alınan 9 kişiden 6’sı mahkemece tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Önceki gün Soysallı Mahallesi’nde gerçekleştirilen düğün töreninde, havaya açılan tabancadan çıkan bir mermi, 22 yaşındaki D.T.’ye isabet ederek ağır yaralanmasına sebep oldu. Yaralı genç, Elbistan Devlet Hastanesi’nde ilk müdahaleyi aldıktan sonra Kahramanmaraş’a nakil edilerek tedavi altına alındı.

SORUŞTURMA SÜRECİ

Olayın ardından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Ekinözü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla 9 şahsı gözaltına aldı. Jandarma işlem süreçlerini tamamlayan şüpheliler, yoğun güvenlik önlemleri altında Elbistan Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerin ardından, mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden biri savcılıktan, 2’si ise mahkemeden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.