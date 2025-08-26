Haberler

Ekinözü’nde Düğünde Havaya Ateş Açıldı

DÜĞÜNDE HAVAYA ATEŞ AÇILMASI OLAYI

Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinde bir düğün sırasında meydana gelen havaya ateş açma olayı nedeniyle yaralanan bir kişiyle ilgili olarak 9 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı, Soysallı Mahallesi’nde 23 Ağustos’ta gerçekleşen düğün esnasında yaşanan olayda, tabancayla havaya ateş edenlerin arasında olduğu tahmin edilen zanlılar hakkında yürütülen soruşturmayı sürdürüyor.

ZANLILARDAN 6’SINI TUTUKLANDI

Olayla ilişkili olarak gözaltına alınan 9 zanlıdan 6’sı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Diğer 3 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Yapılan aramalarda, şüphelilerin evlerinden toplam 6 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 4 av tüfeği ve 953 tabanca fişeği ele geçirildi.

AĞIR YARALANAN GENÇ HASTANEYE KALDIRILDI

Soysallı Mahallesi’nde düzenlenen düğün sırasında tabancadan ateşlenen mermilerden biri 22 yaşındaki D.T.’nin boğazına isabet ederek ağır yaralanmasına neden oldu. D.T., olayın ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekinözü İlçe Jandarma Komutanlığı, olayın sebebini ve ayrıntılarını araştırmaya devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Miss Universe’de Filistin’i Temsil Eden Ayoub

Bu yılki Miss Universe'de Filistin'i temsil edecek Nadeen Ayoub, Dubai'de yaşıyor. 27 yaşındaki Ayoub, Miss Filistin Organizasyonu’nun da kurucusu. Tayland'a yarışmaya katılacak.
Haberler

2025 YKS Sonuçlarına Göre Akdeniz Öğrenci Alımı Oldu

2025 YKS yerleştirme sonuçlarına göre, Akdeniz Üniversitesi'ne 9 bin 69 öğrenci kaydoldu. Rektör Özlenen Özkan, akademik başarının yanı sıra sosyal ve kültürel gelişimi de ön plana çıkardı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.