Ekip, En Eski Kara Deliği Buldu

EN ESKİ KARA DELİĞİN KEŞFİ

Bilim insanlarından oluşan bir ekip, James Webb Uzay Teleskobu aracılığıyla gerçekleştirdikleri gözlemlerin bulgularını paylaşarak, şimdiye kadar tespit edilen en eski kara deliği keşfettiklerini açıkladı. Araştırmalara göre, bulunan kara delik, evrenin 13,8 milyar yıl önce yaşanan ‘Büyük Patlama’nın hemen ardından, sadece 500 milyon yıl sonrasında var olmaya başladı. Uzmanlar, bu kara delik ve ait olduğu galaksiye ‘CAPERS-LRD-z9’ adını verdiklerini duyurdu.

JAMES WEBB’İN KATKISI

James Webb’in bu çalışmadaki rolü, ilkel galaksileri sürekli olarak tespit edebilmesi ve bilim insanlarını evrenin tarihi ile evrimini yeniden ele almaya zorlaması nedeniyle büyük önem taşıyor. Texas Üniversitesi’nden gök bilimci Anthony Taylor, “Kara delikleri ararken, pratik olarak gidebileceğiniz en uzak nokta burasıdır. Mevcut teknolojinin sınırlarını gerçekten zorluyoruz” diye belirtti.

KÜÇÜK KIRMIZI NOKTA GALAKSİLERİ

‘CAPERS-LRD-z9’, ‘küçük kırmızı nokta’ olarak adlandırılan bir galaksi türü ile ilişkilendiriliyor. Bu ismin verilmesinin sebebi, bu galaksilerin küçük boyutları ve James Webb’in güçlü kızılötesi cihazları aracılığıyla tespit edildiklerinde kırmızı ışık yaymaları. ‘Küçük kırmızı noktalar’, yüksek parlaklıkları nedeniyle içlerinde çok sayıda yıldız bulundurabilmesi ihtimalleri üzerinde duruluyor. Ancak, yaygın kozmolojik teoriye göre, henüz birçok yıldızın olmadığı evrenin çok erken dönemlerinde oluşmuş durumdalar.

BÜYÜK BİR SÜRPRİZ

Texas Üniversitesi’nden gök bilimci Steven Finkelstein, “Bu küçük kırmızı noktaların keşfi, James Webb’in ilk verilerinde büyük bir sürprizdi çünkü Hubble Uzay Teleskobu ile gördüğümüz galaksilerin hiçbiriyle karşılaştırılamazlardı. Şimdi bunların ne olduğunu ve nasıl meydana geldiklerini anlama çabası içindeyiz” diyerek açıklamada bulundu.