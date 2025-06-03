Ekipler, Evden İki Kamyon Çöp Çıkardı

TEPEBAŞI’NDA ÇÖP TEMİZLİĞİ YAPILDI

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde yer alan tek katlı müstakil evde belediye ekipleri tarafından 2 kamyon çöp çıkartıldı. Şarhöyük Mahallesi’nde yaşayanlar, Gap Sokağı’ndaki 73 yaşındaki Nahide G.’ye ait evden gelen kötü kokular nedeniyle Tepebaşı Belediyesine ihbarda bulundu.

ZABITA EKİPLERİ DENETİM YAPTI

İhbarı değerlendiren zabıta ekipleri, bölgeye giderek binayı kontrol etti. Yaptıkları incelemelerde evin içinde biriken çöplerle karşılaştılar. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, evden teneke, plastik şişe, plastik poşet ve diğer ambalaj atıkları ile plastik eşyaların yer aldığı 2 kamyon çöp çıkardı. Çıkarılan atıklar, imha edilmek üzere katı atık bertaraf tesisine gönderildi.

EV DEZENFEKTE EDİLDİ

Temizlik işlemleri sonrasında, boşaltılan ev ekipler tarafından dezenfekte edildi. Ekiplerin aynı kişiye ait evi daha önce, iki yıl önce de atıklardan temizlediği belirtildi.