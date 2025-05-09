Ekipler Görünce Panikledi, Kaldırımdan Kaçtı

PANİKLEYEN SÜRÜCÜ KALDIRIMA YÖNELDİ

Bursa’da alkollü bir sürücü, alkol uygulamasını görünce panik yaparak aracını kaldırıma yönlendirdi. Ekipler tarafından durdurulan sürücü, “konum burayı gösterdi” demesine rağmen yasal sınırın üzerinde alkollü çıktı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, alkol uygulamalarına devam ediyor. Son olarak Osmangazi ilçesi Ali Ferruh Yücel Caddesi’nde uygulama gerçekleştiren ekipler, trafik kurallarını ihlal eden sürücülere engel olmaya çalışıyor.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ CEVAP VEREMEDİ

Alkol uygulamasını gören 16 ZS plakalı otomobilin sürücüsü, aniden kaldırıma yöneldi. Polis ekipleri tarafından durdurulan sürücüye bir polis memuru, “Nereye gidiyorsun buradan, burada yol yok” diye soru sordu. Alkollü sürücü, “Bir yere gitmiyordum, zaten aracı park edecektim. 2 bira içtim, onun için böyle oldu. Bana konum attılar, onun için böyle oldu” şeklinde yanıt verdi.

Yapılan kontrollerde sürücünün Yavuz K. olduğu ortaya çıktı. Alkolmetreyi üfleyen Yavuz K., 1.13 promil alkollü çıkınca cezadan kaçamadı. Önceden de ehliyetini kaybetmiş olduğu öğrenilen Yavuz K.’ya 27 bin 944 lira para cezası kesildi. Ayrıca, motorlu aracını sürücü belgesi olmayan bir kişi tarafından kullanılmasına izin veren araç sahibine de 18 bin 677 lira para cezası verildi. Araç, çekici yardımıyla otoparka alındı.