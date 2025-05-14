Haberler

Ekipler İkna Ederek Şahsı İndirdi

OLAYIN GEÇMİŞİ

Elazığ’ın Harput Mahallesi’nde kayalıklara çıkarak intihar etmeye çalışan bir şahıs, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çabası ile ikna edilerek aşağıya indirilmiş durumda. Olay, gece saatlerinde tarihi Harput Mahallesi’nde gerçekleşti.

EĞİTİMLİ EKİPLERİN MÜDAHALESİ

İsmi henüz öğrenilemeyen şahıs, kayalıklara çıkarak intihar girişiminde bulundu. Olayı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. İntihar girişiminde bulunan kişi, jandarma ve itfaiye ekiplerinin 1 saat süren yoğun çalışması sonrasında ikna edilerek aşağıya indirildi.

İlk müdahalesinin ardından şahıs, ifadesi alınmak üzere Harput Jandarma Karakol Komutanlığı’na götürüldü.

ÖNEMLİ

Haberler

Malezya Ekibi Yöresel Danslar Sundu

Yıldırım Belediyesi'nin düzenlediği 'Gençlik Haftası' etkinliğinde Malezya ekibi, 12-18 yaş aralığındaki 18 gençle kültürel bir halk dansları gösterisi sundu. Yoğun ilgiyle karşılandı.
Haberler

Ben Cohen, Gazze’ye yardım protesto etti

Ben Cohen, Ben&Jerry's'in kurucusu olarak Gazze'deki insani yardımlardaki eksikliğe dikkat çekmek amacıyla bir protesto sırasında gözaltına alındı. Olay, CodePink'in paylaşımıyla duyuruldu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.