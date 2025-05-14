Ekipler İkna Ederek Şahsı İndirdi

OLAYIN GEÇMİŞİ

Elazığ’ın Harput Mahallesi’nde kayalıklara çıkarak intihar etmeye çalışan bir şahıs, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çabası ile ikna edilerek aşağıya indirilmiş durumda. Olay, gece saatlerinde tarihi Harput Mahallesi’nde gerçekleşti.

EĞİTİMLİ EKİPLERİN MÜDAHALESİ

İsmi henüz öğrenilemeyen şahıs, kayalıklara çıkarak intihar girişiminde bulundu. Olayı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. İntihar girişiminde bulunan kişi, jandarma ve itfaiye ekiplerinin 1 saat süren yoğun çalışması sonrasında ikna edilerek aşağıya indirildi.

İlk müdahalesinin ardından şahıs, ifadesi alınmak üzere Harput Jandarma Karakol Komutanlığı’na götürüldü.