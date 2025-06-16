Ekipler, Kaçak Avlanan Balıkçıları Yakaladı

SAMSUN AÇIKLARINDAKİ KAÇAK AVCILIK OPERASYONU

Samsun açıklarında yapılan operasyonda, kaçak avlanan balıkçıların teknesinde 6 ton kalkan balığı ele geçirildi. Tekne sahibine ise 246 bin 960 TL idari para cezası kesildi. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinin Baruthane Mahallesi açıklarında, gece saat 02.00 sıralarında yasa dışı avcılıkla mücadele kapsamında denetim gerçekleştirdi.

ŞÜPHELİ TEKNE DURDURULDU

Yapılan denetimlerde ekipler, denizden ölçülen yaklaşık 3 mil mesafede şüphe üzerine bir balıkçı teknesini durdurdu. Tekneye yapılan kontrol sonucunda, kalkan balığı için av yasağının sona erdiği tarih olan 15 Haziran’dan önce yakalanmış olan yaklaşık 6 ton kalkan balığı, bir çift trol takımı ve 192 markasız fanyalı ağ ele geçirildi. Ekipler, kaçak avcılıkta kullanılan tüm malzemelere el koyarken, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu çerçevesinde teknenin donatanı ve tayfalarına toplamda 246 bin 960 TL idari para cezası uygulandı.

YASAL SÜREÇ BAŞLATILDI

Ayrıca, teknenin ‘dur’ ikazlarına uymaması, AIS (Otomatik Tanımlama Sistemi) ve TTM (Hedef Takip Modülü) cihazlarının kapalı olması, VHF kanal 16 üzerinden yapılan çağrılara yanıt vermemesi ve seyir fenerlerinin kasıtlı olarak kapatılması gibi nedenlerden dolayı Liman Başkanlığı’na resmi bildirim yapılarak yasal süreç başlatıldı. Bu operasyona İl Tarım ve Orman Müdürlüğü de karadan teknik destek sağladı.