Haberler

Ekipler, Kask Kullanımını Vurguladı

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNÜN BİLGİLENDİRME FAALİYETİ

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, sürücüleri kask kullanımı ve hatalı park konularında bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdi. Polis ekipleri, “trafikte küçük bir ihmal, büyük sonuçlar doğurabilir” mottosuyla hareket ederek, “Trafikte önceliğimiz hayatımız olsun” diyerek sürücüleri hatalı park hususunda uyardı.

KASK KULLANIMI VE HIZ RİSKİ

Motosiklet sürücülerine ise “Kask Tak Hayatta Kal” sloganıyla seslenildi. Polis ekipleri, dağıttıkları broşürler aracılığıyla özellikle motosikletlerde aşırı hızın hayatı tehdit eden en büyük tehlikelerden biri olduğunu vurguladı. Bu bilinçlendirme çalışmaları, trafik güvenliğini artırmayı hedefliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding’e Soruşturma Başlattı. Gözaltı Kararları Verildi, Olaylar Araştırılıyor. TMSF’ye Devredilen Şirketler Listeye Alındı. Suçlamalar Arasında Vergi Kaçakçılığı Var. Malvarlıklarına...

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, holding yöneticilerine yönelik gözaltı kararı çıkardı. Ayrıca, bazı şirketlere kayyum atanıp atanmayacağı kamuoyunda tartışılıyor. Can Holding bünyesindeki markalar merak ediliyor.
Haberler

Bursa’da Filistin’e Dikkat Çekildi

Bursa'da İHH'nın 'Gazze Sokağı' projesi, Filistin halkının maruz kaldığı zulme dikkat çekiyor ve Gazze'deki direnişi desteklemeyi hedefliyor. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda farkındalık alanları kuruldu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.