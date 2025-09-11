Ekipler, Kask Kullanımını Vurguladı

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNÜN BİLGİLENDİRME FAALİYETİ

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, sürücüleri kask kullanımı ve hatalı park konularında bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdi. Polis ekipleri, “trafikte küçük bir ihmal, büyük sonuçlar doğurabilir” mottosuyla hareket ederek, “Trafikte önceliğimiz hayatımız olsun” diyerek sürücüleri hatalı park hususunda uyardı.

KASK KULLANIMI VE HIZ RİSKİ

Motosiklet sürücülerine ise “Kask Tak Hayatta Kal” sloganıyla seslenildi. Polis ekipleri, dağıttıkları broşürler aracılığıyla özellikle motosikletlerde aşırı hızın hayatı tehdit eden en büyük tehlikelerden biri olduğunu vurguladı. Bu bilinçlendirme çalışmaları, trafik güvenliğini artırmayı hedefliyor.