Ekipler, Öğrencinin Doğum Gününü Kutladı

DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

Gelibolu Trafik İstasyonu Amirliği ekipleri, Piri Reis İlkokulu özel eğitim sınıfı öğrencisinin doğum gününü kutladı. Etkinlikler çerçevesinde, Piri Reis İlkokulu özel eğitim sınıfı öğretmen ve öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Gelibolu Trafik İstasyonu Amirliğine ziyarette bulundu.

ÖĞRENCİLERİ AĞIRLAMA

Ziyaret sırasında öğrencileri makamında ağırlayan istasyon amiri Rıdvan Peker, onlara ekipmanları ve mesleği hakkında bilgi verdi. Doğum günü olan öğrenci Hiranur Yeşilyurt’a ise sürpriz yapıldı. Yeşilyurt, kendisi için hazırlanan pasta kesimi sonrasında Peker’in koltuğuna oturmanın mutluluğunu yaşadı.