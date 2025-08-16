Ekipler Orman Yangınına Müdahale Ediyor

ORMAN YANGINI DEVAM EDİYOR

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri karadan müdahaleye devam ediyor. Yangın, saat 16.28’de Gelibolu ilçesi Tayfur ve Cumalı köyü mevkiinde ortaya çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler hızla büyüyerek geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye acil olarak Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına karadan yapılan müdahale oldukça yoğun. 75 arazöz, 20 itfaiye, 16 dozer ve 84 çeşitli araç ile 985 personel yangına müdahale ediyor. Tedbir amacıyla Eceabat ilçesi Yolağzı, Küçükanafartalar, Büyükanafartalar, Kumköy ve Gelibolu ilçesi Karainebeyli köyleri tahliye edildi.

VALİ DURUMU YERİNDE İNCELEDİ

Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, bölgede yürütülen çalışmaları yakından takip ediyor. Vali Toraman, yetkililerden bilgi alarak, boşaltılan köyleri yerinde incelemeye devam ediyor. Yangınla ilgili gelişmeleri izlemeyi sürdüren Toraman, vatandaşlara yönelik yapılan çalışmaları dikkatle gözlemliyor.